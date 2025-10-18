Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (18/10), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói, các đơn vị Nga thời gian qua liên tục gây áp lực cho lực lượng phòng thủ của Kiev ở những khu định cư gần thành phố Kostiantynivka thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Ông Marochko nhận xét: “Để nói về Kostiantynivka, tôi muốn lưu ý rằng, quân đội Nga đang gia tăng áp lực lên các khu định cư tại mặt trận này. Ở phía đông thành phố, cụ thể là khu định cư Predtechyne, nhiều cuộc tấn công do binh lính Nga phát động đã nhắm vào tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine. Hiện tại, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại đó vì các chỉ huy Ukraine đang ‘ưu tiên’ cho Kostiantynivka và muốn biến nơi đây thành một pháo đài khác”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của trang Deep State, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh ác liệt giữa các đơn vị Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine, chỉ còn cách khu định cư Predtechyne ở phía đông Kostiantynivka chưa đầy 2km.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Ukraine muốn đổi UAV lấy Tomahawk

Trang Pravda đưa tin, khi có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ khả năng nước này sẽ đổi máy bay không người lái (UAV) cho Washington để nhận về các tên lửa hành trình Tomahawk.

“Cuộc xung đột với Nga là một ‘cuộc giao tranh về công nghệ’ khác, khi tên lửa Tomahawk có thể được sử dụng với hàng nghìn chiếc UAV. Đó là lý do mà chúng tôi cần Tomahawk. Mỹ có một sức sản xuất mạnh mẽ và nước này sở hữu các tên lửa Tomahawk cùng nhiều loại khí tài mạnh mẽ khác. Nhưng họ cũng có thể sở hữu hàng nghìn chiếc UAV của chúng tôi. Đó là lý do chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Chúng ta có thể tăng cường sức sản xuất của Mỹ”, ông Zelensky nói.

Khi các phóng viên yêu cầu làm rõ tuyên bố trên liệu có liên quan đến việc Ukraine dùng UAV để đổi lấy tên lửa Tomahawk hay không, ông Zelensky xác nhận, Kiev “có một đề xuất liên quan đến các UAV của Ukraine”.