Theo báo Kyiv Independent, trong tuyên bố chung sau cuộc họp ở Berlin, Đức hôm 15/12, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã giới thiệu một khuôn khổ 6 điểm nhằm giúp Kiev ứng phó với bất kỳ nguy cơ an ninh nào trong tương lai.

Cụ thể, điểm đầu tiên đề cập tới việc châu Âu và Mỹ sẽ hỗ trợ tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Ukraine sẽ được duy trì ở quy mô 800.000 lính nhằm răn đe các hành động gây hấn trong tương lai và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Điểm thứ hai là thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu và được Mỹ hỗ trợ. Lực lượng này sẽ hoạt động trực tiếp tại Ukraine, phụ trách nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Điểm thứ ba là Mỹ sẽ đứng đầu một hệ thống giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Hệ thống này nhằm cung cấp thông tin sớm về bất kỳ nguy cơ tái diễn nào, đồng thời bao gồm một cơ chế ngăn ngừa leo thang.

Điểm thứ tư là các cam kết pháp lý của từng quốc gia đồng ý tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine. Điểm thứ năm bao gồm các khoản đầu tư dài hạn nhằm tái thiết Ukraine. Điểm thứ sáu là tái khẳng định ủng hộ Kiev gia nhập EU.

Các nhà lãnh đạo EU cũng bày tỏ ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về vấn đề lãnh thổ, nhấn mạnh rằng biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực.

Nga bác tin tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen bị tập kích

Theo hãng tin Zvezda, Hạm đội Biển Đen ngày 15/12 đã lên tiếng bác bỏ thông tin rằng một tàu ngầm của Nga tại Novorossiysk bị hư hại sau đòn tập kích của Ukraine.

"Không có chiến hạm hay tàu ngầm nào đang được neo đậu tại căn cứ hải quân Novorossiysk. Cũng không có đơn vị nào của chúng tôi bị thiệt hại sau vụ việc. Đối phương đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng xuồng cảm tử (USV) nhưng thất bại", cơ quan báo chí của Hạm đội Biển Đen nhấn mạnh.

Trước đó, Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã dùng USV đánh trúng một tàu ngầm của Nga, khiến phương tiện này bị hư hại nặng.

"Lần đầu tiên trong lịch sử, các USV Sea Baby đã đánh trúng một tàu ngầm Nga, khiến nó hư hại nặng và mất đi khả năng chiến đấu. Tàu ngầm bị đánh trúng thuộc lớp Kilo, có khả năng mang 4 tên lửa hành trình Kalibr", phía Ukraine cho biết.

Theo các đơn vị tình báo của Ukraine, một tàu ngầm loại này có giá khoảng 400 triệu USD.