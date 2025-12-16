Đặc phái viên Mỹ Witkoff bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina

Theo báo Independent, thông tin bất ngờ trên được công bố sau khi phái đoàn Mỹ đàm phán với các đại diện Ukraine tại Berlin, Đức. Đoàn đàm phán Mỹ gồm Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump vầ Jared Kushner, con rể của ông Trump. Phái đoàn Ukraine gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đứng đầu Hội đồng An ninh - Quốc phòng Rustem Umerov.

Các quan chức Mỹ cho hay, 90% các vấn đề giữa Ukraine và Nga đã được giải quyết và Tổng thống Zelensky đã từ bỏ mục tiêu đưa Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Một trong những quan chức Mỹ tham gia đàm phán nói với các phóng viên rằng, thỏa thuận 20 điểm được đề xuất sẽ bao gồm "một gói an ninh rất mạnh". Trong đó, Mỹ và các đồng minh sẽ cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO mà không cần trở thành một phần của khối quân sự gồm 32 nước thành viên này.

Quan chức trên lưu ý, các đảm bảo an ninh là "thắng lợi lớn nhất" đối với Kiev và châu Âu trong đàm phán và Moscow sẽ chấp nhận những điều khoản đó nhằm đảm bảo một Ukraine mạnh mẽ và tự do sau khi thỏa thuận đề xuất được thực hiện.

Hãng tin RT dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump ngày 15/12 cho hay, ông đã có một cuộc trò chuyện tốt đẹp với các nhà lãnh đạo châu Âu và đã điện đàm trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong những ngày gần đây nhằm cố gắng đưa tất cả các bên tới một quan điểm chung.

Tháng trước, chính quyền của Tổng thống Trump đã đưa ra một khuôn khổ cho kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Các đề xuất đã được sửa đổi nhiều lần, nêu rõ ​​Kiev sẽ từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO cũng như các yêu sách đối với bán đảo Crưm và các vùng đã sáp nhập vào Nga như Luhansk, Donetsk cùng với một số điểm khác. Đổi lại, họ sẽ nhận được các đảm bảo an ninh chưa được tiết lộ.