Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Global Images Ukraine

Theo báo RBC Ukraine, ông Viktor Trehubov, người phát ngôn của Nhóm Chiến lược - Tác chiến Dnipro cho biết, lực lượng tiếp viện cho quân phòng vệ Ukraine ở khu vực đô thị Pokrovsk-Myrnohrad, miền đông đất nước rất quan trọng.

Ông Trehubov nói thêm, hoạt động tác chiến của các đơn vị Ukraine đang diễn ra ở Pokrovsk-Myrnohrad và quân Nga đang hứng chịu tổn thất đáng kể dù đã huy động toàn bộ lực lượng dự bị tác chiến gồm 3 trung đoàn. "Với lực lượng đó, quân Nga đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine cả ở 2 bên sườn lẫn trực diện. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ Ukraine đã chống trả thành công do vừa được tiếp viện", ông Trehubov thông tin.

Phát ngôn viên Ukraine nhấn mạnh, kể từ đầu ngày 16/12, binh lính Nga đã mở 25 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk nhằm vào các vị trí của lực lượng Kiev tại khu định cư Rodynske, Myrnohrad, Pokrovsk, Kotlyne, Udachne, Molodetske, Filipashyn và Nowardiashyn. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi 19 vụ tập kích và giao tranh vẫn tiếp diễn. "Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục kiểm soát khu vực phía bắc Pokrovsk. Ở khu vực trung tâm thành phố, binh sĩ Ukraine đang chặn đứng bước tiến của đối thủ", ông Trehubov nói.

Tại Myrnohrad (Nga gọi là Dimitrov), các đơn vị Ukraine đang giữ vững tuyến phòng thủ và tiêu diệt đối phương trên các tuyến đường tiếp cận thành phố. Nhóm Chiến lược - Tác chiến Dnipro lưu ý: "Công tác hậu cần vẫn còn phức tạp. Nhiều biện pháp đã được triển khai để mở rộng các hành lang hậu cần tới Myrnohrad nhằm tăng cường khả năng tiếp tế".

Nhà chức trách Ukraine cáo buộc Moscow đã tuyên truyền sai sự thật về việc kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk.

Phía Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về những thông tin do Ukraine công bố.