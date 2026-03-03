Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu hôm 2/3: "Tất nhiên là chúng tôi quan tâm đến những gì đang xảy ra ở Trung Đông. Ai cũng hiểu các loại vũ khí phòng không phù hợp là 'sinh mệnh' của Ukraine. Nếu thời gian giao tranh giữa Mỹ và Iran kéo dài, vấn đề này sẽ tác động đến lượng khí tài phòng không mà chúng tôi nhận được".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh dù ông có những lo ngại nhưng Kiev vẫn đang có đủ nguồn cung tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho các tổ hợp Patriot. Ngoài ra, chương trình Danh sách Yêu cầu ưu tiên (PURL), cơ chế cho phép Ukraine mua tên lửa Mỹ thông qua các nước thành viên NATO để trang bị cho các hệ thống phòng không, vẫn đang được triển khai.

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev sẵn sàng gửi các chuyên gia giỏi nhất tới Trung Đông để giúp các quốc gia tại đây đối phó với máy bay không người lái (UAV) của Iran. Tuy nhiên, Ukraine sẽ chỉ làm như vậy nếu cộng đồng Ảrập có thể thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với một lệnh ngừng bắn ngắn hạn.

"Vì các nhà lãnh đạo Trung Đông có quan hệ rất tốt với Nga nên tôi có một đề xuất. Nếu mọi người có thể thuyết phục Nga thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tháng thì Ukraine sẽ gửi các chuyên gia hàng đầu về UAV tới hỗ trợ", ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, các lực lượng Ukraine đã có nhiều kinh nghiệm đánh chặn UAV cảm tử Geran-2 của Nga, loại vũ khí tương tự UAV Shahed của Iran. Báo cáo của truyền thông Anh ước tính tới ngày 2/3, Iran đã phóng hơn 1.000 UAV Shahed về phía các căn cứ Mỹ ở Trung Đông.