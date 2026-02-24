Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: TASS

Hãng RT và tờ Kyiv Independent dẫn lời người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas ngày 23/2 cho biết: "Thật không may, chúng tôi không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 20. Đây là một bước thụt lùi lớn và thông điệp chúng tôi không muốn gửi đi hôm nay nhưng công việc vẫn tiếp tục".

Hungary giải thích phải chặn các sáng kiến trên của EU do Ukraine cố ý làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu cho nước này. Việc phủ quyết nhấn mạnh căng thẳng leo thang giữa Kiev, Budapest và Bratislava về đường ống dẫn dầu Druzhba, tuyến đường chính vận chuyển dầu thô của Nga đến Hungary và Slovakia đã bị ngừng hoạt động kể từ cuối tháng 1. Kiev tố cáo đường ống bị Nga phá hoại, trong khi Moscow phủ nhận cáo buộc này.

Hungary và Slovakia buộc tội Ukraine trì hoãn việc sửa chữa, điều Kiev đã bác bỏ vào ngày 21/2. Hungary cho rằng Ukraine cố tình giữ lại nguồn cung vì lý do chính trị và áp đặt phong tỏa dầu mỏ, đồng thời đe dọa trả đũa.

Sau cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu EU để thảo luận về gói vay và trừng phạt, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói: "Ukraine không thể tống tiền chúng tôi, họ không thể gây nguy hiểm cho an ninh nguồn cung năng lượng của Hungary bằng cách thông đồng với Brussels và phe đối lập Hungary. Không, câu trả lời dứt khoát là không".

Khoản vay 90 tỷ Euro (106 tỷ USD) đã được nhất trí vào tháng 12 năm ngoái, khi Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đạt thỏa thuận không đóng góp tài chính cho kế hoạch này.