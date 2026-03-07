Hungary tịch thu tiền mặt và vàng của Ukraine. Ảnh: Kyiv Independent

Theo báo Guardian và tờ Kyiv Independent, 7 công dân Ukraine đi cùng đoàn xe cũng bị bắt giữ, nhưng sau đó đã được thả. Các quan chức Hungary cho biết những người Ukraine bị bắt giữ hôm 5/3 có liên quan tới tình báo và cho rằng số tiền này có thể có nguồn gốc đáng ngờ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Budapest “bắt giữ con tin và cướp tiền”, làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa nước này với Hungary. Ông Sybiha cũng cáo buộc Thủ tướng Hungary Viktor Orbán dàn dựng vụ bê bối này để tạo lợi thế chính trị trước thềm cuộc bầu cử Hungary vào tháng tới. Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo Kiev sẽ đáp trả Budapest bằng các biện pháp hạn chế và lệnh trừng phạt.

Cơ quan thuế và hải quan quốc gia Hungary tuyên bố đã mở cuộc điều tra rửa tiền đối với lô hàng trên, bao gồm 40 triệu USD và 35 triệu Euro tiền mặt cũng như 9kg vàng. Theo cơ quan này, một trong những người bị bắt giữ là “một cựu tướng tình báo Ukraine”.

Theo Ngân hàng nhà nước Ukraine Oschadbank, các nhân viên của họ đã vận chuyển tiền mặt và vàng giữa Áo và Ukraine trong "chuyến đi thường lệ" bằng đường bộ do những hạn chế về đi lại bằng đường hàng không ở Ukraine.

Vụ tịch thu diễn ra sau tranh chấp giữa Budapest và Kiev về nguồn cung cấp khí đốt, trong đó Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc sửa chữa đường ống dẫn nhiên liệu. Thủ tướng Hungary Orbán đã phủ quyết các lệnh trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga cũng như khoản vay bổ sung 90 tỷ Euro cho Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã yêu cầu Kiev có câu trả lời ngay lập tức về việc vận chuyển lượng lớn tiền mặt qua Hungary. Nhà chức trách Hungary đã bày tỏ nghi ngờ về việc chúng được vận chuyển bằng đường bộ thay vì chuyển khoản ngân hàng. Ông Szijjarto thậm chí còn ám chỉ "mối liên hệ có thể có với mafia Ukraine" mà không đưa ra bằng chứng.

Theo Budapest, hơn 900 triệu USD, 420 triệu Euro và 146kg vàng đã được vận chuyển qua Hungary đến Ukraine kể từ tháng 1.