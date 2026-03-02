Báo Pravda dẫn lời Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 1/3 phát biểu: "Chúng tôi đã vượt qua mùa đông này, đây là mùa đông khó khăn nhất trong những năm xung đột. Ukraine đã không gục ngã, chúng tôi đã bảo vệ được hệ thống năng lượng của mình".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tuy vậy, ông Zelensky cũng cảnh báo Nga sẽ không dừng các cuộc không kích trong thời gian tới. "Căn cứ vào thông tin tình báo, đối phương có thể tiếp tục các hoạt động tấn công trong mùa xuân giống những gì đã xảy ra vào mùa đông. Lực lượng phòng không phải tập trung cao độ, trong khi các đơn vị khác phải đáp trả kiên quyết các mối đe dọa", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trong 3 tháng mùa đông, Kiev ước tính các lực lượng Moscow đã phóng hơn 14.670 bom dẫn đường, 738 tên lửa và gần 19.000 máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Nga cảnh báo khả năng chấm dứt đàm phán

Nguồn tin của Bloomberg ngày 1/3 cho biết phía Nga đang cân nhắc khả năng chấm dứt tiến trình đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ chối rút quân khỏi vùng miền đông Donbass.

"Nga đang đề cập nhiều hơn tới khả năng chấm dứt đối thoại trong trường hợp không đạt được thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ. Trên thực tế, Moscow sẵn sàng ký một dự thảo ghi nhớ cho thỏa thuận hòa bình nếu Kiev đồng ý rút quân", nguồn tin của Bloomberg tiết lộ.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Mỹ - Nga - Ukraine sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) vào tuần tới. Tuy nhiên, việc Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran có thể khiến lịch trình thay đổi.

"Tùy thuộc vào tình hình an ninh và điều kiện ngoại giao thực tế, thời gian và địa điểm của cuộc gặp 3 bên tiếp theo sẽ được xác định trong thời gian tới", ông Zelensky nói.