Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2 đã lên tiếng về khả năng Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt với Moscow và mở rộng quan hệ hợp tác thương mại Mỹ - Nga.

"Tôi rất muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt. Tôi muốn cuộc xung đột Ukraine kết thúc. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, chúng tôi đều muốn giao tranh dừng lại một cách nhanh chóng", ông Trump cho biết.

Cũng theo Tổng thống Trump, Washington kỳ vọng một thỏa thuận để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ sớm được thống nhất. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ cụ thể về khả năng tiến hành tiếp xúc cấp cao giữa các bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận với Nga. Chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine. Chúng tôi đang tới rất gần, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump nói.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 27/2 với Sky News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định rằng Kiev đang có cơ hội kết thúc cuộc xung đột trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ diễn ra vào tháng 11.

"Mỹ có đủ khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng chỉ khi họ tạo đủ áp lực lên Nga thông qua các lệnh trừng phạt. Đồng thời, phương Tây cũng phải cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Chúng tôi đang có 'cửa sổ cơ hội' để chấm dứt xung đột trước các cuộc bầu cử quan trọng tại Mỹ", ông Zelensky cho hay.

Theo TASS, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gần đây tiết lộ rằng "đã có khoảng 30.000 lệnh trừng phạt nhắm vào Nga kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu".