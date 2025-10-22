Ngay phút thứ 7, sau pha nỗ lực của thủ môn và hậu vệ đội khách trong việc ngăn chặn Lamine Yamal, bóng bật ra đúng vị trí của Fermin Lopez, giúp anh dễ dàng mở tỷ số cho Barcelona.

Yamal và Rashford cùng nhau tỏa sáng - Ảnh: FCB

Olympiakos vùng lên mạnh mẽ sau đó nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Phút 39, sao trẻ Dro Fernandez kiến tạo tinh tế để Fermin Lopez hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp một khép lại.

Hiệp hai chứng kiến liên tiếp những tình huống hấp dẫn. Phút 53, El Kaabi ghi bàn từ chấm phạt đền rút ngắn tỷ số 1-2 cho Olympiacos, nhưng chỉ ít phút sau, Santiago Hezze nhận thẻ đỏ khiến đội khách chỉ còn 10 người.

Fermin Lopez chói sáng vơi cú hat-trick - Ảnh: FCB

Tận dụng lợi thế, đội bóng xứ Catalan tấn công dồn dập và được hưởng phạt đền ở phút 68, Lamine Yamal không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1.

Những phút cuối là màn trình diễn mãn nhãn của hàng công Barca: Rashford lập cú đúp ở các phút 74 và 79, còn Fermin Lopez hoàn tất hat-trick ở phút 76, ấn định chiến thắng tưng bừng 6-1 cho đội chủ nhà.

Ghi bàn:

Barcelona: Fermin 7', 39', 76'; Yamal 68' (pen) - Rashford 74', 79'

Olympiakos: El Kaabi 53' (pen)

Thẻ đỏ: Hezze 57'

Đội hình xuất phát:

Barcelona: Szczesny, Balde, Cubarsi, Garcia, Kounde, Casado, Pedri, Fermin, Rashford, Yamal, Dro

Olympiakos: Tzolakis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Dani Garcia, Hezze, Podence, Chiquinho, Martins, El Kaabi