Người mẫu Fati Vazquez một lần nữa lên tiếng công khai về lần gặp gỡ với Lamine Yamal ở Italia – một cuộc hẹn đã gây nhiều tranh cãi kể từ khi bị tiết lộ.

Chỉ vài ngày trước đó, Yamal cũng ở chính nơi này cùng một cô gái khác. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Fati kể lại quá trình cô đến biệt thự và khoảnh khắc đầu tiên khi gặp ngôi sao trẻ của Barcelona.

Fati Vazquez và Yamal trong chuyến đi Italia hồi mùa hè. Ảnh: Lecturas

“Tôi đến vào buổi sáng, khi cậu ấy còn đang ngủ”, cô nói trong tiếng cười, rồi kể tiếp: “Tôi đến nơi, tài xế chở tôi thẳng tới biệt thự, và tôi gặp người đại diện của cậu ấy. Ông ta nói: ‘Tôi là ... đây, cậu ấy đang ngủ, cô gọi cậu ấy dậy đi’”.

Theo lời kể của Fati, cả hai phải vội vàng chuẩn bị vì hoạt động đầu tiên trong kế hoạch là chuyến du ngoạn bằng thuyền.

Fati cũng xác nhận rằng chương trình mà Lamine chuẩn bị cho cô giống hệt với chuyến đi anh từng tổ chức cho cô gái đến trước đó. “Kế hoạch y chang – đi thuyền, massage, rồi dạo chơi”, cô khẳng định.

Sau những ngày ở Italia, Fati bay đến Barcelona để gặp gỡ những người thân cận của Yamal. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ không tiến xa thêm.

Khi biết rằng Yamal đã dành những ngày tương tự và kế hoạch tương tự cho cô gái khác, Fati quyết định từ chối lời mời dự sinh nhật lần thứ 18 của anh.

Theo nhiều nguồn tin, sự kiện sinh nhật chính là nơi Lamine Yamal và nữ ca sĩ Argentina Nicki Nicole bắt đầu mối quan hệ.

Về phía Nicki Nicole, Fati tránh đối đầu trực tiếp nhưng cũng nhắc đến những gì lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

“Trên mạng họ gọi cô ấy là Nicki Trepol (xuất phát từ “trepar” trong tiếng Tây Ban Nha; mỉa mai ai đó “trèo cao”, hay “cơ hội” – PV), vì nói cô ấy là kẻ trèo cao. Tôi không biết cô ấy, nên không thể nói gì thêm”, Fati chia sẻ.

Những lời kể của Fati lại một lần nữa thổi bùng cuộc tranh luận trên mạng xã hội, nơi hàng loạt bình luận xuất hiện quanh đời sống riêng tư của Lamine Yamal – cầu thủ mới 18 tuổi nhưng đã phải sống dưới ánh đèn truyền thông và áp lực khủng khiếp.