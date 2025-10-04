LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) xác nhận, Lamine Yamal đã bị thuyền trưởng La Fuente gạt khỏi danh sách tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2026, tiếp Georgia và Bulgaria.

Lamine Yamal lại tái phát chấn thương háng. Ảnh: Mundo

Trước đó, ngọc quý Barca bao gồm trong những cái tên được ông thầy ĐTQG gọi ở kỳ FIFA Days tháng 10. Điều đó gây nên những tranh cãi lẫn lo ngại, bởi Lamine Yamal trong cảnh bị đau, tập tễnh rời sân ở trận Barca 1-2 PSG hôm 2/10.

RFEF khẳng định, danh sách tuyển Tây Ban Nha được công bố, trước khi nhận báo cáo về tình hình của Yamal từ Barca. Quan điểm của Liên đoàn cũng như HLV La Fuente là ưu tiên sức khỏe cầu thủ.

Trở lại tình hình của Lamine Yamal, theo báo chí xứ đấu bò, anh bị tái phát chấn thương háng – đau ở xương mu, sẽ phải nghỉ từ 2-3 tuần, trước mắt vắng trận đấu cuối tuần, Barca làm khách Sevilla và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở Siêu kinh điển, đấu Real Madrid (26/10).

Danh sách ban đầu của tuyển Tây Ban Nha bao gồm Lamine Yamal. Ảnh: Madrid Xtra

Lamine Yamal gặp chấn thương khi lên tuyển Tây Ban Nha ở kỳ FIFA Days tháng 9. Điều đó khiến Hansi Flick tức giận, trách RFEF và La Fuente không biết chăm sóc sức khỏe cầu thủ, tiêm thuốc giảm đau để Yamal có thể thi đấu.

Cầu thủ này đã phải vắng mặt 4 trận sau đó của Barca, mới trở lại từ ghế dự bị tạo khác biệt giúp đội nhà thắng ngược 2-1 Sociedad, trước khi chơi trọn vẹn cả trận ở cuộc đấu với PSG (thua 1-2), lượt trận thứ 2 Champions League.