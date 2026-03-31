Lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các đội tuyển Đông Nam Á, với hàng loạt kết quả tích cực và những tấm vé xứng đáng.

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia - Ảnh: SN

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế khi đánh bại Malaysia 3-1. Đội trưởng Duy Mạnh mở tỷ số bằng pha đánh đầu, trước khi Xuân Son lập cú đúp ấn định chiến thắng, giúp “Những chiến binh Sao vàng” thẳng tiến VCK Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng.

Trên sân nhà, Thái Lan có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Turkmenistan trong trận “chung kết” bảng D, qua đó giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Singapore cũng thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua Bangladesh 1-0, tiếp tục hành trình ấn tượng.

Ở các trận đấu khác, Lào gây bất ngờ khi đánh bại Nepal 1-0 ngay trên sân khách, trong khi Myanmar cũng có chiến thắng 2-1 trước Pakistan. Tuy nhiên, kết quả này không đủ giúp Myanmar giành quyền đi tiếp.

Đáng tiếc nhất là Philippines khi chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Tajikistan ở trận "chung kết" bảng A. Dù cùng có 13 điểm, họ vẫn chỉ xếp thứ hai và chấp nhận dừng bước do kém chính đối thủ hiệu số bàn thắng bại.

Nhìn chung, bóng đá Đông Nam Á đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, với 4 đại diện góp mặt tại sân chơi châu lục vào năm sau, gồm Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia (nguồn: FPT Play)

