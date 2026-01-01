Sau trận thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, hàng loạt bình luận bày tỏ sự thán phục trước tinh thần thi đấu kiên cường và lối chơi kỷ luật của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam vỡ òa cảm xúc sau loạt luân lưu cân não - Ảnh: Ted Trần

Nhiều CĐV cho rằng U23 Việt Nam đã thể hiện sự trưởng thành rõ rệt khi đối đầu một đối thủ hàng đầu châu lục. “Việt Nam chơi rất tự tin, không hề sợ hãi trước Hàn Quốc. Họ phòng ngự chặt chẽ và biết cách tận dụng cơ hội”, một CĐV Indonesia nhận xét.

Ý kiến khác đến từ Malaysia cho rằng chiến thắng này là kết quả của chiến thuật hợp lý chứ không phải may mắn.

Đặc biệt, việc U23 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh và bản lĩnh trên chấm luân lưu dù thi đấu thiếu người khiến nhiều CĐV ASEAN đánh giá cao.

“Đá với 10 người mà vẫn kéo được Hàn Quốc vào loạt luân lưu và giành chiến thắng, điều đó nói lên tinh thần thép của Việt Nam”, một bình luận viết.

Bên cạnh những lời khen, không ít CĐV cũng tỏ ra tiếc nuối khi nhắc lại trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết.

“Các cầu thủ U23 Việt Nam chơi quá hay trước U23 Hàn Quốc, nhìn màn trình diễn này tôi không hiểu vì sao họ lại thất bại ở trận trước”, fan Thái Lan bày tỏ.

Dù vậy, phần lớn ý kiến đều cho rằng chiến thắng trước U23 Hàn Quốc là lời khẳng định rõ ràng về vị thế và tiềm năng của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á lẫn châu lục.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn