"Đây là trận đấu rất khó khăn. Tôi muốn cảm ơn U23 Việt Nam cũng như ban huấn luyện vì đã làm việc cật lực. Chúng tôi thi đấu với 10 người nhưng vẫn giành chiến thắng. Tôi rất cảm kích với màn trình diễn và kết quả của toàn đội.

Tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ đến sân cũng như cổ vũ qua truyền hình. Tôi cũng muốn cảm ơn Hiểu Minh, người dính chấn thương ở trận đấu trước", HLV kim Sang Sik chia sẻ cảm xúc sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026.

"U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam bước vào trận đấu đều rất mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, các cầu thủ nỗ lực hết sức mình, thể hiện tinh thần thi đấu vô cùng quả cảm. Đặc biệt là trong tình thế chúng tôi bị thiếu mất một người, U23 Việt Nam giữ vững tỷ số hòa cho đến hiệp phụ và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Tôi tin rằng qua những trải nghiệm như thế này, các cầu thủ U23 Việt Nam trưởng thành hơn và đây là cơ hội để họ tiếp tục phát triển", HLV Kim Sang Sik nói.

HLV Kim Sang Sik cảm ơn các cầu thủ, người hâm mộ. Ảnh: AFC

Về tấm thẻ đỏ của Đình Bắc, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Đình Bắc ghi bàn và có lẽ do cậu ấy quá hưng phấn, nên dẫn tới sai sót. Đó là tình thế khó khăn. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng các cầu thủ của mình. Dù chỉ còn 10 người, tôi tự tin họ có thể cố gắng giữ thế trận tới cùng.

Ở trận đấu trước, U23 Việt Nam cũng bị mất người. Ở những trường hợp như vậy, HLV rất khó có thể làm gì để bù đắp tình hình, nhưng chúng tôi giành chiến thắng xứng đáng".

Ở trận này, HLV Kim Sang Sik quyết định sử dụng Văn Bình thay Trung Kiên ở vị trí thủ môn, ông lý giải: "Các cầu thủ xử lý bình tĩnh, tự tin ở loạt đá luân lưu, giúp chúng tôi chiến thắng. Thủ môn Văn Bình dù không thi đấu nhiều, nhưng vẫn luôn lặng lẽ cố gắng hết mình. Hôm nay cậu ấy căng thẳng và vất vả, nhưng đóng góp vào chiến thắng của đội. Như cầu thủ Văn Bình đã nói, với sự hướng dẫn của HLV Lee Won Jae, các thủ môn và đội bóng trưởng thành hơn nhiều. Nhờ sự chỉ đạo và lời khuyên của ban HLV thủ môn, cậu ấy phát huy hiệu quả và đóng góp vào chiến thắng".

U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Với chấn thương nặng của Hiểu Minh, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời động viên tới U23 Hàn Quốc. Mọi người đã vất vả rồi. Còn với các cầu thủ của chúng tôi, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn.

U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu hết sức dù thiếu người và giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các bạn. Tôi rất tự hào về cả đội. Đặc biệt, Hiểu Minh gặp phải chấn thương nặng ở giải đấu này, và tôi rất hy vọng cậu ấy sớm bình phục".

"Việt Nam sắp đón Tết cổ truyền, và tôi muốn gửi tới người hâm mộ Việt Nam: Chúc mừng năm mới mọi người”. Còn với các cầu thủ, từ SEA Games cho tới giải đấu này, họ rất vất vả vì liên tục thi đấu mà ít có ngày nghỉ. Sau giải U23 châu Á, họ sẽ được nghỉ ngơi", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

