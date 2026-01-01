Theo tờ The Star, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) không phải là con đường pháp lý cuối cùng mà LĐBĐ nước này (FAM) có thể ‘bám víu’.

Malaysia có thể 'câu giờ' việc bị xử thua tuyển Việt Nam, nếu kháng cáo lên CAS thất bại

Một luật sư thể thao Malaysia cho biết, FAM có thể đưa vụ việc – án phạt từ FIFA liên quan bê bối làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch, lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ, nếu kháng cáo tại CAS thất bại.

Lý do, CAS đặt trụ sở tại Luasanne (Thụy Sĩ) – các phán quyết của họ thuộc phạm vi Luật Tư pháp Quốc tế Thụy Sĩ, cho phép Tòa án Liên bang Thụy Sĩ xem xét lại tư pháp trong những trường hợp đặc biệt.

Dù vậy, nguồn trên cũng lưu ý, việc kháng cáo nào lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (nếu có), không đồng nghĩa xét xử lại vụ việc hoặc đánh giá lại chứng cứ. Thay vào đó, phạm vi xem xét chỉ giới hạn nghiêm ngặt ở những sai phạm nghiêm trọng về thủ tục.

FAM đang tìm cách ‘chống’ lại án phạt của FIFA, bằng cách nộp đơn kháng cáo lên CAS. Tuy nhiên, cho đến nay cơ quan này vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào về phiên điều trần, hoặc cung cấp cập nhật thông tin về vụ việc.

Ngay từ khi bê bối bóng đá Malaysia nổ ra – làm giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch, ngoài nỗi thất vọng cao độ, người hâm mộ cũng như giới chuyên môn thể thao nước này, không mấy hi vọng vào việc “lật ngược tình thế” của FAM trước phán quyết từ FIFA.

Không ít thậm chí còn khuyên FAM hãy dũng cảm nhận lỗi để nhanh chóng sửa sai, bóng đá Malaysia bắt tay vào làm lại, thay vì “câu giờ”, tốn tiền của mà cũng chẳng thay đổi được sự thật phũ phàng.

Bê bối giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch nằm trong top những sự kiện nổi bật của bóng đá Malaysia trong năm 2025. Ảnh: NST

AFC (LĐBĐ châu Á) hi vọng vụ việc có thể khép lại trước cuối tháng 3, để trong trường hợp phải ra án phạt (nếu có) được thực hiện trước cuộc tái đấu tuyển Việt Nam vs Malaysia (31/3) - lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó, ở cuộc so tài lượt đi trong tháng 6/2025, Malaysia thắng 4-0 tuyển Việt Nam trên sân nhà, với 7 cầu thủ liên quan bế bối giả hồ sơ nhập tịch đều tham gia vào trận đấu.

Hiện AFC chờ phán quyết cuối cùng từ CAS, và nếu kháng cáo Malaysia thất bại, họ sẽ bị xử thua 0-3 Việt Nam như một lẽ tất yếu.