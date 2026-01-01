Bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm 2025 trọn vẹn cảm xúc và giàu ý nghĩa, khi các đội tuyển quốc gia liên tiếp bước lên đỉnh cao khu vực bằng những chiến thắng mang tính biểu tượng.

Đáng chú ý, cả ba danh hiệu đều được giành trước các đối thủ lớn và ngay tại “chảo lửa” của chủ nhà, cho thấy bản lĩnh và tầm vóc mới của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 bằng tấm HCV SEA Games đầy cảm xúc - Ảnh: SN

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ĐT Việt Nam đăng quang ASEAN Cup sau khi đánh bại Thái Lan ngay tại sân Rajamangala.

Chiến thắng trên “thánh địa” của đối thủ truyền kiếp không chỉ mang về danh hiệu, mà còn khẳng định vị thế số một Đông Nam Á của tuyển Việt Nam trong giai đoạn hiện tại.

Ở tuyến trẻ, U23 Việt Nam tiếp tục mang lại niềm tự hào khi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Trong trận chung kết nghẹt thở, U23 Việt Nam vượt qua chủ nhà Indonesia tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno, cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh của thế hệ kế cận.

Đỉnh cao cảm xúc khép lại năm 2025 là tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 33. U22 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng lịch sử khi đánh bại chủ nhà Thái Lan sau khi bị dẫn trước, qua đó lần thứ ba giành HCV SEA Games - một chiến thắng mang giá trị biểu tượng cho ý chí và tinh thần Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik có một năm rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam - Ảnh: SN

Đằng sau chuỗi thành công ấy là dấu ấn đậm nét của HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên giành trọn ba chức vô địch cho bóng đá Việt Nam trong cùng một năm dương lịch.

Sự linh hoạt chiến thuật, khả năng truyền cảm hứng và niềm tin vào nội lực cầu thủ giúp ông Kim Sang Sik trở thành biểu tượng cho giai đoạn thành công mới, mở ra kỳ vọng lớn hơn cho bóng đá Việt Nam trên hành trình vươn tầm châu lục.

Nguồn video: FPT Play