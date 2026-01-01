"Chúc mừng năm mới. Việt Nam cố lên!", HLV Kim Sang Sik gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ bằng tiếng Việt. Cùng với chiến lược gia người Hàn Quốc, các cầu thủ Đình Bắc, Trung Kiên, Công Phương, Hiểu Minh, Xuân Bắc, Nhật Minh, Vĩ Hào.... cũng chúc một năm mới thắng lợi mới, sức khỏe, mọi điều tốt đẹp, thành công.

U23 Việt Nam có năm 2025 rất thành công. Ảnh: S.N

Trong năm 2025, U23 Việt Nam đạt nhiều thành tích ấn tượng, với lần thứ 3 vô địch Đông Nam Á, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 và khép lại một năm đầy thành công bằng tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Ngay đầu năm 2026, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á 2026. Đình Bắc và các đồng đội rất quyết tâm tại kỳ tích tại Saudi Arabia.

Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Video thầy trò HLV Kim Sang Sik chúc mừng năm mới người hâm mộ Việt Nam (nguồn VFF):