U23 Việt Nam lĩnh ấn tiên phong

U23 Việt Nam là đội tuyển đầu tiên bước ra sân khấu lớn bóng đá châu lục trong năm 2026, khi tham dự VCK U23 châu Á tại Saudi Arabia.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ được kỳ vọng về mặt chuyên môn, mà còn được xem như phát pháo mở màn mang ý nghĩa… phong thuỷ, cho một năm dày đặc mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm 2026.

Đình Bắc và các đồng đội là những người đi tiên phong cho một năm đầy tham vọng của bóng đá Việt Nam

Cụ thể, tuyển Việt Nam hướng tới ASEAN Cup, tuyển nữ Việt Nam nuôi tham vọng dự World Cup lần thứ 2, Olympic dự Asiad… Tất cả tạo thành một chuỗi giải đấu nối tiếp nhau, nơi thành công hay trắc trở của đội đi bước đầu tiên đều có thể tác động tới tâm thế chung.

Sau một năm 2025 rực rỡ, với chức vô địch U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33, thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào sân chơi châu lục trong bối cảnh kỳ vọng được đẩy lên cao hơn bao giờ hết.

Áp lực

Trên danh nghĩa, VFF không giao chỉ tiêu quá cao cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik thừa hiểu rằng giải đấu sắp diễn ra ở Saudi Arabia phải thành công, ít nhất là thành công theo cách của một đội bóng lớn ở khu vực.

Vượt qua vòng bảng gần như là yêu cầu bắt buộc với nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng học trò, không chỉ để đảm bảo thành tích mà còn để “lấy hên” cho cả năm 2026 – một yếu tố tâm lý tưởng chừng mơ hồ nhưng rất thật trong bóng đá.

Hy vọng thầy trò HLV Kim Sang Sik chơi tốt ở VCK U23 châu Á để tạo ra bước khởi đầu hanh thông cho bóng đá Việt Nam năm 2026

Quan trọng hơn kết quả, U23 Việt Nam cần thể hiện một diện mạo khác so với chính mình ở sân chơi khu vực, kèm theo đó là tâm thế phải vững vàng, bản lĩnh trươc các đối thủ cùng tuổi nhưng được đánh giá đẳng cấp hơn tại châu Á.

Áp lực lớn nhất nằm ở chỗ: U23 Việt Nam không chỉ ra sân đơn thuần mà còn gánh trên vai lời khẳng định những gì mà VFF đầu tư suốt thời gian qua là đúng đắn.

Chiến thắng, thành công sẽ mở ra sự hứng khởi, tạo cú hích tinh thần cho các đội tuyển đi sau. Ngược lại, một thất bại sớm có thể khiến hành trình tham vọng trong năm 2026 của bóng đá Việt Nam trở nên nặng nề hơn.

Lĩnh ấn tiên phong chưa bao giờ là vai trò dễ dàng. Nhưng nếu vượt qua được áp lực ấy, U23 Việt Nam không chỉ mở đầu một năm mới, mà còn có thể đặt nền móng cho một bước tiến dài hơn của bóng đá nước nhà trong năm nay.