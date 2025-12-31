Theo đó, các cầu thủ trên bị phạt 3.750.000đ và đình chỉ thi đấu đến hết giải do thi đấu không đúng khả năng tại giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia 2025/26 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.

Các án kỷ luật dành cho thủ môn Dương Thanh Tú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng, Nguyễn Đại Huệ (đội U19 Hoài Đức), thủ môn Vũ Tuấn Anh, Đoàn Quốc Huy (đội U19 Luxury Hạ Long), Đào Minh Trí (đội U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà).

VFF đưa ra nhiều án kỷ luật với các cầu thủ U19. Ảnh: VFF

Trước đó, Ban kỷ luật VFF phạt hai cầu thủ Trần Duy Quang và Trương Phú Quý của đội U19 Bê Tông 26 (phạt tiền 3.750.000 đồng/người và cấm thi đấu đến hết giải U19 Quốc gia 2025/26) do thi đấu không đúng khả năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và VFF.

Ba cầu thủ còn lại của đội U19 Bê Tông 26 gồm Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo và Nguyễn Công Thuận bị phạt tiền 2 triệu đồng và cấm thi đấu 5 trận kế tiếp tại các giải do VFF tổ chức, cũng vì lý do tương tự.

"VFF khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ đối với mọi hành vi vi phạm kỷ luật, đạo đức thi đấu và các biểu hiện tiêu cực trong bóng đá. Trong thời gian tới, VFF tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, qua đó làm trong sạch môi trường bóng đá, bảo vệ giá trị cốt lõi của tinh thần thể thao trung thực và tạo nền tảng phát triển bền vững, minh bạch cho bóng đá Việt Nam", thông báo của VFF cho hay.