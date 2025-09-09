Trận "chung kết" bảng J giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đại diện xứ kim chi, qua đó chính thức khép lại hành trình vòng loại U23 châu Á 2026 của Indonesia.

U23 Indonesia không thể giành vé dự VCK châu Á - Ảnh: Asean Football

Bàn thắng duy nhất được ghi ngay phút thứ 6, khi Hwang Doyun dứt điểm cận thành chuẩn xác, mang lại lợi thế cho Hàn Quốc.

U23 Indonesia sau đó đã nỗ lực vùng lên, tạo ra một số tình huống đáng chú ý như cú đánh đầu chệch cột của Arjuna trong hiệp một và pha phản công nhanh của Hokky Caraka ở hiệp hai.

Tuy nhiên, tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Người chơi nổi bật nhất bên phía Indonesia là thủ môn Cahya Supriadi, với nhiều pha cứu thua ấn tượng, đặc biệt ở các phút 49, 68 và 80, giúp đội bóng giữ hy vọng đến tận cuối trận.

Nỗi thất vọng của cầu thủ Indonesia

Dù vậy, hàng công của đội chủ nhà vẫn bế tắc, không thể xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của U23 Hàn Quốc.

Kết thúc vòng loại, U23 Indonesia chỉ có 4 điểm sau 3 trận (hòa Lào 0-0, thắng Macau 3-0, thua Hàn Quốc 0-1), không đủ để giành vé đi tiếp. Đây là kết quả đầy tiếc nuối, nhất là khi họ từng vào đến bán kết U23 châu Á 2024.

BXH bảng J chung cuộc

