Đánh bại U23 Yemen 1-0, U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận tại bảng C, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Tại vòng loại U23 châu Á 2026 có 3 trận đấu diễn ra ngắn ngày, vì vậy chúng tôi buộc phải xoay tua, luân phiên đội hình để các cầu thủ có thể trạng tốt nhất.

Riêng trận đấu với U23 Yemen, lẽ ra tôi thay 3 cầu trong hiệp hai nhưng mọi thứ không theo kế hoạch, nên phải thực hiện điều chỉnh ngay trong 45 phút đầu. Trong nửa sau trận đấu, tôi cũng có một thay đổi về mặt chiến lược và giúp đội bóng có được chiến thắng".

Thanh Nhàn ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: S.N

"Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2026, tôi rút ra những điểm cần cải thiện, như việc cầu thủ phải điềm tĩnh hơn trong các pha dứt điểm.

Tôi cũng nói với các học trò rằng chúng ta có 2 tháng chuẩn bị cho SEA Games 33 và họ cần nỗ lực để hoàn thiện bản thân, trau dồi kỹ năng để bước vào giải đấu với phong độ tốt nhất", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Thanh Nhàn khẳng định tự tin hơn sau bàn thắng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, người được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận, cho biết anh rất hạnh phúc với bàn thắng ghi được, sau khi không được thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Điều này giúp anh giải tỏa tâm lý và tự tin hướng tới những mục tiêu tiếp theo.

U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận ở bảng C. Ảnh: S.N

Bên kia chiến tuyến, HLV Amin Al Sunaini của U23 Yemen cho rằng vấn đề lớn nhất dẫn đến thất bại chính là sự xuất sắc của U23 Việt Nam, ông nói: "Đầu tiên, tôi chúc mừng U23 Việt Nam với chiến thắng và tấm vé vào VCK U23 châu Á 2026. Họ mang đến rất nhiều khó khăn cho chúng tôi.

Tôi ấn tượng với đội bóng của ông Kim Sang Sik vì tính tập thể, các cầu thủ chơi gắn bó và đồng đội. Họ không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào.

Chúng tôi cũng có một số cơ hội, bao gồm tình huống cuối hiệp một, nhưng không thể ghi bàn. Dù sao tôi cũng hài lòng với màn trình diễn của các học trò".

