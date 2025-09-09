Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen
Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Thanh Nhàn (70')
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc (Văn Trường 80’), Minh Phúc, Văn Khang (Thanh Nhàn 40’), Ngọc Mỹ (Văn Thuận 40’), Quốc Việt (Đình Bắc 40’).
U23 Yemen: Osamah Ali Mokref, Mohammed Maroof, Al Godaimah, Al Dugin, Saled Al Baton, Hussein Al Turaiqi, Khaled Moqbel (Ebhrahim 84’), Ahmed Maros, Ahmed Balabl (Al Wami 84’), Al Sharafi, Ban Agag.
U23 Thái Lan có một trận đấu đầy cảm xúc khi đánh bại U23 Malaysia 2-1, chính thức giành ngôi đầu bảng F và đoạt vé dự VCK U23 châu Á 2026.
Sau chiến thắng 1-0 nghẹt thở trước U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026, và ngay lập tức nhận được lời chúc mừng đầy bất ngờ từ FIFA.
U23 Indonesia chịu thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu quyết định, qua đó hụt tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026.
U23 Campuchia gây bất ngờ lớn khi cầm hòa Iraq 0-0, trong khi Lào và Timor Leste giành những chiến thắng đậm trong ngày chia tay vòng loại U23 châu Á 2026.
Thanh Nhàn ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen, qua đó giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026 với 3 trận toàn thắng.