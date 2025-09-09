Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Thanh Nhàn (70')

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Trung Kiên; Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc (Văn Trường 80’), Minh Phúc, Văn Khang (Thanh Nhàn 40’), Ngọc Mỹ (Văn Thuận 40’), Quốc Việt (Đình Bắc 40’).

U23 Yemen: Osamah Ali Mokref, Mohammed Maroof, Al Godaimah, Al Dugin, Saled Al Baton, Hussein Al Turaiqi, Khaled Moqbel (Ebhrahim 84’), Ahmed Maros, Ahmed Balabl (Al Wami 84’), Al Sharafi, Ban Agag.

BXH bảng C chung cuộc