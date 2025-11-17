Hé lộ khả năng Xuân Son đá trận tuyển Việt Nam vs Lào
Tiền đạo Xuân Son có thể được HLV Kim Sang Sik sử dụng ở trận tuyển Việt Nam vs Lào, vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Cập nhật lịch thi đấu và thông tin trực tiếp màn so tài giữa U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc, thuộc khuôn khổ lượt trận cuối Panda Cup 2025.
Tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định Lào có sự khác biệt, và tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới chiến thắng.
Nếu đánh bại U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam có cơ hội vô địch Panda Cup 2025 trên đất Trung Quốc.