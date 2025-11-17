tuyen viet nam 6.jpg
Chiều 17/11, tuyển Việt Nam có buổi tập đá đối kháng chuẩn bị cho trận gặp Lào, trong khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027.
tuyen viet nam 7.jpg
Ở buổi tập này, những cầu thủ mặc áo bib được dự đoán có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trận gặp Lào. Đó là Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quang Vinh, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Hai Long, Quang Hải, Tiến Linh...
tuyen viet nam 5.jpg
Xuân Son có thời điểm không mặc áo bib.
tuyen viet nam 1.jpg
HLV Kim Sang Sik chắc chắn đang rất cân nhắc việc sử dụng Xuân Son thế nào ở trận gặp Lào.
tuyen viet nam 9.jpg
Trong phần lớn thời gian buổi tập Xuân Son mặc chiếc áo bib xanh, được xếp chơi ở vị trí trung phong quen thuộc.
tuyen viet nam.jpg
Những động tác cho thấy Xuân Son đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
tuyen viet nam 8.jpg
Dù gặp Lào được đánh giá yếu hơn nhưng tuyển Việt Nam có thể vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất.
tuyen viet nam 2.jpg
Hoàng Đức là nhân tố rất quan trọng ở tuyến giữa tuyển Việt Nam.
tuyen viet nam 4.jpg
Tuyển Việt Nam tự tinh giành trọn 3 điểm ở trận đấu với chủ nhà Lào, lúc 19h ngày 19/11.