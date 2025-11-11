Cơ hội cho U22 Việt Nam

Giải giao hữu Panda Cup diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 12-18/11 mang đến cho U22 Việt Nam cơ hội quý giá để cọ xát, rèn giũa và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong bối cảnh các giải đấu như SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026 đang đến gần, việc được đối đầu với những đối thủ mạnh như đội chủ nhà U22 Trung Quốc, U23 Uzbekistan hay U22 Hàn Quốc là cơ hội không thể tốt hơn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U22 Việt Nam từng chơi tốt ở giải đấu diễn ra hồi tháng 3/2025

Giải đấu sắp diễn ra cũng là thời điểm vàng cho HLV Kim Sang Sik, hay người tạm quyền Đinh Hồng Vinh, thực hiện công tác rà soát lại lực lượng và kiểm định lối chơi một cách toàn diện. Đây chính là bước tổng duyệt cuối cùng chuẩn bị cho hai mục tiêu lớn: SEA Games 33 vào cuối năm sau và VCK U23 châu Á 2026 vào đầu năm.

Đâu là mục tiêu của HLV Kim Sang Sik

Ở giải Panda Cup diễn ra hồi tháng 3/2025, U22 Việt Nam từng gây ấn tượng khi cầm hòa cả ba đội mạnh là Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan. Do đó, trên lý thuyết, HLV Kim Sang Sik cùng trợ lý Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể đặt mục tiêu cải thiện thành tích, thậm chí hướng đến một chiến thắng trong lần trở lại này.

Tuy nhiên, như chính ông Kim Sang Sik nhiều lần chia sẻ, điều quan trọng hơn cả với đội vẫn là hiệu quả trong lối chơi và khả năng vận hành hệ thống chiến thuật. U22 Việt Nam dù có kết tốt trong thời gian qua, song cách thể hiện chưa thực sự thuyết phục.

Tuy nhiên cả HLV Kim Sang Sik và người tạm quyền Đinh Hồng Vinh lại đặt mục tiêu khác

Nổi bật nhất là vấn đề nơi hàng phòng ngự, dù sở hữu nhiều cầu thủ cao to, kinh nghiệm, nhưng vẫn để lọt lưới bởi những tình huống bóng bổng và cố định – nguyên nhân dẫn đến những bàn thua đáng tiếc tại U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á.

Không chỉ vậy, hiệu suất tấn công của U22 Việt Nam cũng cần được cải thiện khi các chân sút trẻ vẫn thiếu sự sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng. Đó là lý do HLV Kim Sang Sik muốn tận dụng giải Panda Cup để đánh giá toàn diện, từ hàng thủ đến hàng công, trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games hay VCK U23 châu Á.

Có thể thấy, thành tích ở Panda Cup chỉ là phụ, điều quan trọng nhất sẽ phải xử lý xong tất cả những tồn tại, nhằm hướng đến SEA Games, và đặc biệt VCK U23 châu Á một cách yên tâm nhất.