Chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025, U22 Việt Nam không có sự chuẩn bị thuận lợi như các đối thủ. Dự kiến phải tới hôm nay (11/11), quyền HLV Đinh Hồng Vinh mới có đầy đủ lực lượng, do nhiều cầu thủ vướng lịch thi đấu tại V-League.

Văn Trường và các đồng đội chỉ có một buổi tập trước trận ra quân gặp chủ nhà U22 Trung Quốc (12/11). Đây được xem là thử thách lớn với nhà vô địch Đông Nam Á 2025.

Dù vậy, CFA Team China Panda Cup chỉ là giải đấu có tính chất giao hữu, các đội đều đặt mục tiêu thử nghiệm đội hình, cọ xát là chính, vì thế không chịu áp lực về mặt kết quả.

Hơn nữa, đa số cầu thủ U22 Việt Nam đang duy trì phong độ thi đấu tại V-League, cùng nhau rèn luyện qua nhiều đợt tập trung từ cuối năm 2024, được kỳ vọng nhập cuộc tự tin, đạt hiệu quả chuyên môn cao tại giải đấu quốc tế chất lượng này.

U22 Việt Nam tự tin gặp các đối thủ mạnh tại Panda Cup 2025. Ảnh: S.N

Mục tiêu quan trọng nhất của U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025 là tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hoàn thiện nhân sự và lối chơi, hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Đây là giải đấu mà U22 Việt Nam sẽ có phiên bản tốt nhất, khi các cầu thủ không chỉ đang đạt phong độ tốt, mà còn đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất của lứa U22.

Panda Cup 2025 hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao, và chủ nhà U22 Trung Quốc cho thấy quyết tâm khi triệu tập đội hình mạnh nhất. Sự chuẩn bị kỹ và chơi hết mình của U22 Trung Quốc chính là điều mà U22 Việt Nam rất cần. Mỗi trận đấu tại giải là một thử thách với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Dĩ nhiên U22 Việt Nam cũng đang sẵn sàng chơi một trận ra trò với đội chủ nhà. Dù HLV Đinh Hồng Vinh có thể thử nghiệm nhiều vị trí, nhưng lối chơi của đội vẫn sẽ được vận hành trơn tru khi các cầu thủ có thời gian dài tập luyện, thi đấu cùng nhau.

Sự trở lại của 8 trụ cột từ ĐTQG cũng giúp U22 Việt Nam mạnh hơn nhiều, sẵn sàng đá sòng phẳng với U22 Trung Quốc. Nếu HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng đội hình tối ưu, đây cũng là phép thử với phiên bản được đánh giá là tốt nhất của U22 Việt Nam.