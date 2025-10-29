Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã phạt 7 cầu thủ Malaysia gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng vì những sai sót trong hồ sơ đăng ký.

FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) bị FIFA cáo buộc làm giả giấy khai sinh của 7 cầu thủ trên, phải nhận án phạt nặng – với số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng).

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể được FIFA giảm nhẹ án phạt vì "không cố ý" trong sai phạm hồ sơ giấy tờ. Ảnh: NST

Theo báo chí Malaysia, FAM đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA và phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày mai (30/10).

Tờ New Straits Times cập nhật thông tin đáng chú ý trước giờ phán quyết, với tiết lộ từ Hoàng thân Tunku Ismail Sultan Ibrahim, FIFA đang xem xét giảm án treo giò cho 7 cầu thủ trên.

Chuyên gia bóng đá hàng đầu Malaysia, tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim nhìn nhận, nếu được FIFA giảm án thì các cầu thủ có cơ hội khôi phục sự nghiệp của mình nhanh hơn, nhất là với Garces và Holgado, những người chơi ở các giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha và Colombia.

Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim lý giải thêm, trường hợp các cầu thủ được giảm án treo giò từ 12 tháng xuống còn 6 tháng chẳng hạn, sẽ khiến họ ít bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn về thể lực, phong độ.

“Nếu một cầu thủ ngừng tập luyện trong 2-3 tuần, thể lực của họ đã bị suy giảm. Việc bị cấm thi đấu bóng đá trong 1 năm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của họ.

Nếu án phạt được giảm nhẹ thì sẽ đỡ hơn giúp họ có thể trở lại thi đấu sớm hơn. Những cầu thủ này đang ở thời kỳ đỉnh cao nên án phạt 6 tháng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của họ”.

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá này cũng chỉ ra rằng, các cầu thủ có thể lấy lại thể lực ra sân thi đấu nhưng để khôi phục danh tiếng và sự nghiệp thì không dễ dàng và nhanh chóng.

Hậu vệ Garces, người đang chơi cho Alaves ở La Liga, đã chứng kiến giá trị thị trường của mình bị giảm mạnh sau án treo giò từ FIFA, trong khi Holgado được America de Cali cho ‘ngồi chơi’ không lương.