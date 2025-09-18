Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị điều khiển FPV cảm tử của nước này vừa phá hủy một khẩu pháo M109 Paladin của quân đội Ukraine tại mặt trận Kramatorsk - Druzhkivka.

“Cỗ pháo M109 được ngụy trang của đối phương đã bị nhóm trinh sát thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 77 thuộc Cụm quân phía Nam phát hiện. Tọa độ khí tài của đối phương đã được chuyển cho các đơn vị điều khiển FPV và pháo binh. Loạt đòn tấn công đã gây ra một vụ cháy lớn và sau đó là một vụ nổ thứ cấp vì đạn 155mm phát nổ, khiến cỗ pháo bị phá hủy hoàn toàn”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

FPV Nga tập kích cỗ pháo M109 của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Số liệu cập nhật của chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cho thấy, tính tới giữa tháng 9 năm nay, quân đội Ukraine đã mất và hư hại tổng cộng 101 khẩu pháo M109 trong cuộc xung đột với Nga.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, M109 là pháo tự hành do BAE Systems Platforms & Services, một công ty con của Tập đoàn BAE Systems thiết kế và đưa vào biên chế phục vụ quân đội Mỹ từ năm 1963. Tính tới năm 2013, loại pháo này đã có tới 13 phiên bản nâng cấp khác nhau. M109 nặng 24,07 tấn; chiều dài 9,12m tính cả nòng; rộng 3,15m; cao 3,28m và cần 6 binh sĩ để vận hành.

Một khẩu pháo M109. Ảnh: BAEsystems.com

Vũ khí chính của M109 là khẩu pháo dùng cỡ đạn 155mm theo tiêu chuẩn của khối quân sự NATO. Ngoài ra, xe còn được trang bị một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7x99mm chuẩn NATO với cơ số 500 viên để đối phó với bộ binh đối phương.