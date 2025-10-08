Video: Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Ukraine

Theo đoạn video do trang tin tức quân sự Defence chia sẻ lại của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 Ukraine, trong khi bay ở vùng chiến sự tại ngoại vi thành phố tiền tuyến Pokrovsk, một FPV cảm tử thuộc biên chế Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 32 của Kiev đã phát hiện một robot quân sự Nga đang áp sát các công sự của quân Ukraine.

Ngay lập tức, lính điều khiển FPV của Ukraine đã cho khí tài cảm tử áp sát và tấn công phía sau robot của đối phương. Vụ nổ từ chiếc FPV đã tạo ra một ngọn lửa lớn bao trùm khí tài Nga.

Khoảnh khắc FPV cảm tử Ukraine tấn công robot quân sự Nga. Ảnh: Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Ukraine

Các chuyên gia quân sự làm việc cho trang Defence nhận định, loại robot được phía Nga sử dụng trong đoạn video trên có tên Kurier, với tầm hoạt động tối đa 10km. Với khẩu súng phóng lựu tự động AGS-17, Kurier có thể thực hiện các cuộc bắn phá từ xa nhằm vào vị trí của bộ binh Ukraine hay các công sự phòng thủ.