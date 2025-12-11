Dù Galaxy S26 Ultra luôn là tâm điểm nhờ cấu hình siêu cao cấp, phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn cũng hứa hẹn mang đến trải nghiệm vượt trội và cân bằng hơn.

Galaxy S26 sẽ có nhiều nâng cấp so với bản tiền nhiệm Galaxy S25. Ảnh: PhoneArena

Dưới đây là 5 lý do cho thấy S26 có thể là lựa chọn “đáng tiền” hơn so với bản Ultra trong năm 2026.

Pin lớn hơn cho thời lượng tốt hơn

Trong khi dòng Ultra gần như giậm chân tại chỗ về dung lượng pin nhiều năm nay, dòng Galaxy tiêu chuẩn lại liên tục được nâng cấp. Xu hướng này được cho sẽ tiếp diễn, khi Galaxy S26 dự kiến tăng dung lượng pin từ 4.000mAh của S25 lên 4.300mAh.

Mức tăng 300mAh có vẻ nhỏ nhưng kết hợp cùng tối ưu hiệu năng của chip mới, thiết bị sẽ có thời lượng sử dụng thực tế tốt hơn đáng kể.

Đây là nâng cấp rõ ràng và hữu ích hơn so với những thay đổi nhẹ nhàng trên bản Ultra.

Exynos trở lại mạnh mẽ

Một yếu tố then chốt giúp Galaxy S26 trở nên hấp dẫn hơn nằm ở việc Samsung “hồi sinh” dòng chip tự phát triển. Bộ xử lý Exynos 2600 tiến trình 2nm gần như chắc chắn sẽ được trang bị trên toàn bộ dòng S26.

Theo Tom's Guide, hiệu năng của Exynos 2600 được đánh giá vượt trội, thậm chí vượt qua các chip Snapdragon cùng thế hệ. Quan trọng hơn, tiến trình 2nm mang lại hiệu suất cao hơn nhưng tiêu thụ ít điện năng hơn, giúp máy vừa mạnh, vừa tiết kiệm pin.

Đáng chú ý, ngay cả Galaxy S26 Ultra cũng có thể dùng Exynos 2600 ở một số thị trường. Điều đó có nghĩa bản tiêu chuẩn S26 sẽ mạnh mẽ vượt trội so với S25 và thậm chí không thua kém nhiều so với Ultra ở nhiều tác vụ thực tế.

Màn hình lớn hơn và sáng hơn

Theo lộ trình nâng cấp quen thuộc, Galaxy S26 sẽ có màn hình nhỉnh hơn so với thế hệ trước. Từ kích thước 6,2 inch của S25, Galaxy S26 được cho sẽ tăng lên 6,3 inch, đủ để không quá cồng kềnh nhưng vẫn cho trải nghiệm rộng rãi hơn.

Màn hình Galaxy S26 khả năng tăng độ sáng tối đa từ 2.600 nits lên 3.000 nits so với Galaxy S25. Ảnh: PhoneArena

Điểm đáng chú ý hơn là khả năng tăng độ sáng tối đa từ 2.600 nits lên 3.000 nits nhờ vật liệu OLED mới. Đây sẽ là cải tiến lớn, giúp máy hiển thị tốt hơn ngoài trời và nâng tầm trải nghiệm xem nội dung. Tuy nhiên, một số báo cáo vẫn chưa thống nhất và Samsung có thể vẫn giữ mức 2.600 nits như hiện tại.

Dù vậy, màn hình Galaxy S26 vẫn được đánh giá là một trong những nâng cấp quan trọng nhất của dòng máy.

Thiết kế mỏng hơn ấn tượng

Dù tin đồn cho thấy Samsung có thể khai tử dòng S26 Edge, điều đó không làm giảm sự quyết tâm của hãng trong việc tiếp tục làm mỏng hóa smartphone.

Galaxy S25 vốn đã mảnh mai với độ dày 7,2mm, nhưng Galaxy S26 được dự đoán chỉ còn 6,9mm. Đây là mức mỏng đáng nể, chỉ dày hơn chút ít so với Galaxy S25 Edge từng gây chú ý với độ mỏng 5,8mm.

Điểm trừ nhỏ là Galaxy S26 có thể nặng hơn vài gram so với S25. Tuy nhiên, sự khác biệt này gần như khó nhận ra trong sử dụng hàng ngày.

Camera tốt hơn

Trong nhiều tháng qua, phần lớn báo cáo đều khẳng định Galaxy S26 sẽ có nâng cấp đáng kể về camera. Nếu điều này đúng, đây sẽ là điểm cộng lớn, giúp máy nổi bật so với S25 ở thêm một khía cạnh quan trọng.

Thế nhưng, những thông tin gần đây lại cho thấy Samsung có thể “đổi ý”. Một báo cáo mới cho biết hãng sẽ tái sử dụng hệ thống camera của Galaxy S25 nhằm giữ nguyên mức giá bán, trong bối cảnh chi phí linh kiện toàn ngành tăng cao. Với áp lực chi phí, Samsung buộc phải chọn giữa nâng cấp và giữ giá và có vẻ họ sẽ ưu tiên mức giá hợp lý.

Theo PhoneArena, nếu Samsung vẫn quyết định nâng cấp camera vào phút chót, đây sẽ là lý do cực kỳ thuyết phục để người dùng chọn Galaxy S26 thay vì S26 Ultra, đặc biệt khi mức giá của bản tiêu chuẩn mềm hơn rất nhiều.

Galaxy S26 tiêu chuẩn đang dần trở thành lựa chọn hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa pin lớn hơn, chip mạnh hơn, màn hình tươi sáng hơn, thiết kế mỏng ấn tượng và khả năng camera có thể được nâng cấp. Dù bản Ultra luôn nổi bật, S26 tiêu chuẩn lại mang đến giá trị thực tế cao hơn và phù hợp với đa số người dùng.

Nếu bạn đang tìm một flagship mạnh mẽ, hiện đại nhưng không cần đến mức “siêu cao cấp” của Ultra, Galaxy S26 có thể sẽ là lựa chọn hoàn hảo trong năm 2026.

(Tổng hợp)