Galaxy S26: Nâng cấp an toàn, không đột phá

Samsung vừa chính thức trình làng dòng Galaxy S26. Đúng như dự đoán, đây là một bản nâng cấp tương đối nhẹ so với thế hệ trước. Thiết kế tổng thể gần như giữ nguyên, triết lý phần cứng không thay đổi mạnh mẽ và giao diện One UI vẫn trung thành với phong cách quen thuộc.

Có lẽ đây là hai trong số những chiếc điện thoại tốt nhất bạn có thể mua vào đầu năm 2026. Ảnh: PhoneArena

Không có bước nhảy vọt gây sốc, không có thay đổi mang tính “cách mạng”, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Galaxy S26 kém hấp dẫn.

Với người dùng Android lâu năm, đây vẫn là lựa chọn cao cấp hàng đầu, đặc biệt khi One UI tiếp tục được xem là “viên ngọc quý” của thế giới Android nhờ độ hoàn thiện cao và tính năng phong phú.

Câu hỏi thực sự chỉ trở nên thú vị khi ta đặt nó trong bối cảnh khác: nếu bạn đang dùng iPhone thì sao?

Nếu bạn đang dùng iPhone 15 series

Ra mắt năm 2023, iPhone 15 đánh dấu bước ngoặt lớn của Apple. Đây là thế hệ đầu tiên chuyển sang cổng USB-C sau hơn một thập kỷ sử dụng Lightning. Thiết kế Dynamic Island thay thế “tai thỏ” truyền thống. Đặc biệt, camera 48MP trên bản Pro đã trở thành tiêu chuẩn mới.

Nếu bạn đang sở hữu iPhone 15 Pro Max, liệu Galaxy S26 Ultra có đủ hấp dẫn để thuyết phục bạn?

Về màn hình, S26 Ultra sở hữu tấm nền lớn hơn, sáng hơn và giảm phản chiếu tốt hơn. Lớp kính Gorilla Glass Armor 2 giúp tăng khả năng chống xước và chống vỡ. Độ sắc nét cũng nhỉnh hơn một chút so với iPhone.

Về hiệu năng, S26 Ultra dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên toàn cầu, trong khi iPhone 15 Pro Max trang bị A17 Pro. Cả hai đều sản xuất trên tiến trình 3nm, nhưng con chip Qualcomm năm nay được đánh giá cực kỳ mạnh mẽ cả về hiệu suất lẫn tiết kiệm điện. Trong các tác vụ AI và xử lý đa nhiệm, Galaxy tỏ ra đặc biệt ấn tượng.

Một khác biệt lớn là bút S Pen tích hợp, thứ Apple chưa từng có câu trả lời trực tiếp trên iPhone. Với người dùng thích ghi chú, phác thảo hoặc chỉnh sửa ảnh chính xác, đây là lợi thế thực sự.

Về camera, S26 Ultra tiếp tục duy trì truyền thống “đa năng”. Máy có hai camera tele, zoom linh hoạt hơn và cảm biến chính 200MP. So với iPhone 15 Pro Max, vốn từng xuất sắc ở thời điểm ra mắt, Galaxy hiện tại cho thấy sự vượt trội về tính linh hoạt và độ chi tiết.

Còn về AI, Samsung đang đi nhanh hơn Apple. Galaxy AI được triển khai rộng rãi toàn cầu, kết hợp đầy đủ các tính năng Gemini như trợ lý thông minh và Circle to Search. Trong khi đó, nhiều tính năng AI của Apple vẫn bị giới hạn theo khu vực.

Nếu bạn không quá gắn bó với iOS, việc chuyển sang Galaxy S26 Ultra có thể là một trải nghiệm mới đáng giá.

Nếu bạn đang dùng iPhone 16 Pro hoặc 16 Pro Max

Với iPhone 16 Pro Max hoặc iPhone 16 Pro, tình thế phức tạp hơn.

Những chiếc iPhone này vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Màn hình OLED 6,9 inch của chúng tương đương kích thước trên Galaxy S26 Ultra. Hiệu năng cũng ở mức ngang ngửa trong phần lớn tác vụ thực tế.

Galaxy S26 Ultra so với iPhone 17 Pro Max. Ảnh: CNET

Lợi thế của Galaxy vẫn nằm ở AI không bị khóa khu vực và bút S Pen. Nếu bạn cần công cụ làm việc linh hoạt hơn, Galaxy có ưu thế. Tuy nhiên, nếu xét thuần về hiệu năng và trải nghiệm cao cấp, iPhone 16 Pro Max vẫn chưa hề “lỗi thời”.

Trong trường hợp bạn đã chán iOS và muốn chuyển sang Android cao cấp, lựa chọn gần như chỉ xoay quanh Galaxy S26 Ultra hoặc Google Pixel 10 Pro XL. Khi đó, Galaxy mang đến gói sản phẩm toàn diện hơn: phần cứng mạnh, camera đa dụng và hệ sinh thái rộng.

Nhưng đây không phải là một bước nâng cấp mang tính “bắt buộc”. Nó đơn thuần là một sự thay đổi hệ điều hành.

Nếu bạn đang dùng iPhone 16 bản tiêu chuẩn

Trường hợp thú vị hơn là iPhone 16. Đây là chiếc iPhone cuối cùng không có màn hình 120Hz ProMotion, nhưng vẫn là lựa chọn “đáng tiền” vào cuối năm 2024.

Galaxy S26 bản tiêu chuẩn chính là đối thủ trực tiếp của nó trong thế giới Android. Tuy nhiên, S26 về cơ bản vẫn là sự lặp lại của các Galaxy nhỏ trước đây. Bạn sẽ không nhận được quá nhiều khác biệt đột phá nếu chuyển đổi.

Thực tế, nếu đã dùng iPhone 16, nâng cấp lên iPhone 17 có lẽ hợp lý hơn. Đây hiện là một trong những chiếc iPhone hoàn thiện nhất về tổng thể.

Chuyển sang Galaxy S26 trong trường hợp này không mang lại lợi ích đủ lớn để bù đắp cho việc rời bỏ hệ sinh thái Apple.

Hệ sinh thái mới là yếu tố quyết định

Việc đổi từ iPhone sang Samsung, hay ngược lại, chưa bao giờ là câu chuyện đơn thuần về phần cứng. Nó là câu chuyện về hệ sinh thái.

Nếu bạn đang dùng MacBook, iPad và AirPods, việc chuyển sang Galaxy sẽ khiến sự đồng bộ bị phá vỡ. AirDrop, iCloud, Continuity… tất cả những tiện ích đó sẽ không còn hoạt động liền mạch.

Ngược lại, nếu bạn đã gắn bó sâu với Android, Galaxy Buds và tablet Samsung, quay về iPhone cũng tạo ra sự bất tiện tương tự.

Về mặt kỹ thuật, mọi thứ vẫn có thể hoạt động chéo nền tảng. Nhưng trải nghiệm sẽ không còn “trơn tru” và trực quan như khi ở trong cùng một hệ sinh thái.

Nếu bạn đang dùng iPhone 15 Pro Max trở xuống và muốn trải nghiệm AI mạnh mẽ hơn, camera đa dụng hơn cùng bút S Pen, Galaxy S26 Ultra là lựa chọn đáng cân nhắc.

Nếu bạn đang dùng iPhone 16 Pro hoặc 16 Pro Max, việc chuyển sang Galaxy chỉ hợp lý khi bạn thực sự muốn rời iOS, chứ không phải vì cần nâng cấp phần cứng.

Còn nếu bạn đang dùng iPhone 16 tiêu chuẩn, lợi ích khi chuyển sang Galaxy S26 là khá hạn chế.

Cuối cùng, nâng cấp giữa hai hệ sinh thái lớn chưa bao giờ là quyết định dựa hoàn toàn vào cấu hình. Nó phụ thuộc vào cách bạn làm việc, giao tiếp và kết nối với thế giới số mỗi ngày. Và trong nhiều trường hợp, ở lại với hệ sinh thái hiện tại vẫn là lựa chọn hợp lý nhất.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)