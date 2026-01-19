Không còn chỗ cho các mẫu Galaxy S26 mới

Năm ngoái, Samsung từng khiến giới công nghệ chú ý khi noi theo Apple, mạnh dạn giới thiệu những mẫu máy mới lạ cho danh mục sản phẩm của mình. Những cái tên như Galaxy S25 Edge, dù không được đón nhận nồng nhiệt như kỳ vọng, vẫn phát đi tín hiệu rằng Samsung sẵn sàng bước vào một giai đoạn thú vị hơn, nơi hãng dám thử nghiệm và khác biệt.

Galaxy S26 series sẽ không có nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: PhoneArena

Thế nhưng, sự hào hứng ấy dường như không kéo dài. Không giống Apple, công ty sẵn sàng chấp nhận rủi ro để theo đuổi tầm nhìn dài hạn, Samsung tỏ ra thiếu tự tin vào chính các ý tưởng mới của mình.

Khi đối mặt với doanh số không như mong muốn, hãng nhanh chóng quay lại “vùng an toàn”, nơi những thiết kế và chiến lược quen thuộc đã tồn tại suốt nhiều năm. Có cảm giác rằng ngày nay, chỉ khi Apple tạo sức ép, Samsung mới buộc phải đổi mới; còn khi tình hình trở nên khó khăn, lựa chọn đầu tiên của hãng vẫn là lùi về những gì đã quen.

Chính Samsung đã xác nhận tương lai của Galaxy S26 Edge và các mẫu máy từng được lên kế hoạch: chúng sẽ không xuất hiện. Trước đó, nhiều báo cáo cho biết hãng cân nhắc đổi tên phiên bản tiêu chuẩn thành Galaxy S26 Pro, đồng thời thay thế Galaxy S26 Plus bằng Galaxy S26 Edge – mẫu máy được xem là người kế nhiệm của Galaxy S25 Edge. Tuy nhiên, Edge đã bị khai tử, dù thiết kế của nó được cho là có nhiều nét tương đồng với iPhone 17 Pro vừa được tái thiết kế.

Không dừng lại ở đó, phiên bản tiêu chuẩn cũng sẽ giữ nguyên tên gọi, còn Galaxy S26 Plus trở nên “lạc lõng” khi các thông số kỹ thuật bị rò rỉ cho thấy nó không mang lại nhiều giá trị khác biệt. Tóm lại, sau khi Galaxy S25 Edge không đạt kỳ vọng doanh số, Samsung gần như lập tức quay về lối mòn quen thuộc.

Đối thủ đang áp sát

Công bằng mà nói, dòng Galaxy S26 vẫn sẽ là những chiếc smartphone tốt. Galaxy S26 Ultra, với màn hình riêng tư mới và khẩu độ ống kính rộng hơn, chắc chắn là một bản nâng cấp so với thế hệ trước. Nhưng đó chỉ là những cải tiến nhỏ, quen thuộc, lặp lại theo chu kỳ ra mắt hằng năm.

Samsung đã có cơ hội tiếp tục mở rộng danh mục, thử nghiệm những dòng sản phẩm mới, tạo dấu ấn khác biệt so với đối thủ. Thế nhưng, hãng lại chọn con đường an toàn, kéo dài một xu hướng đã tồn tại nhiều năm: ưu tiên sự quen thuộc, an toàn, thay vì mạo hiểm với đổi mới.

Những chiếc Galaxy flagship không còn là “cỗ máy Android” vượt trội như trước. Xiaomi, Oppo hay Honor đã vượt lên mạnh mẽ, thậm chí chỉ với các mẫu máy tầm trung, khi họ trang bị pin lên tới 10.000 mAh và sử dụng những con chip Snapdragon mới nhất.

Nếu Samsung không sớm lấy lại tinh thần dám nghĩ dám làm, điện thoại của hãng sẽ chỉ còn là phiên bản Android “chuẩn mực” của iPhone. Và điều trớ trêu là danh hiệu đó hoàn toàn có thể bị một đối thủ táo bạo hơn giành lấy bất cứ lúc nào.

(Theo PhoneArena, Macworld)