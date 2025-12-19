Khi Apple chuẩn bị tung ra một mẫu iPhone 20 mang tính bước ngoặt để kỷ niệm 20 năm ra đời dòng sản phẩm này, một diễn biến bất ngờ đang xảy ra phía sau hậu trường chuỗi cung ứng màn hình. Samsung, đối tác lâu năm và quan trọng bậc nhất của Apple, dường như lại tỏ ra dè dặt.

Ngược lại, LG Display đang nhanh chóng chớp lấy cơ hội để trở thành nhà cung cấp chủ lực cho chiếc iPhone tham vọng nhất từ trước đến nay.

Mẫu iPhone 20 toàn màn hình dự kiến ra mắt năm 2027. Ảnh: AppleInsider

Theo một báo cáo mới từ các nguồn trong ngành, Samsung Display, công ty con của Samsung chuyên sản xuất màn hình, đang do dự trong việc tham gia sản xuất tấm nền cho mẫu iPhone Pro dự kiến ra mắt năm 2027.

Sự chần chừ này mở ra cánh cửa lớn cho LG Display, đối thủ lâu năm nhưng thường ở thế yếu hơn trong cuộc đua cung ứng màn hình cho Apple.

iPhone 20 Pro – canh bạc lớn của Apple cho cột mốc 20 năm

Theo nhiều rò rỉ và phân tích từ giới thạo tin, Apple được cho là sẽ “bỏ qua” tên gọi iPhone 19 và tiến thẳng lên iPhone 20 Pro vào năm 2027, như một cách nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của cột mốc 20 năm iPhone ra đời.

Đây không chỉ là một bản nâng cấp thông thường, mà là một cuộc “lột xác” toàn diện về thiết kế.

Mục tiêu của Apple rất rõ ràng: tạo ra một chiếc iPhone với mặt trước toàn màn hình. Điều đó đồng nghĩa với việc loại bỏ mọi yếu tố gây xao nhãng quen thuộc như “tai thỏ”, Dynamic Island hay lỗ đục camera.

Camera selfie, cảm biến Face ID và các thành phần cần thiết khác sẽ được đưa hoàn toàn xuống dưới tấm nền hiển thị, tạo nên một bề mặt liền mạch, không gián đoạn.

Chưa dừng lại ở đó, Apple còn muốn đi xa hơn với thiết kế “tràn viền bốn cạnh”. Lấy cảm hứng từ các mẫu Galaxy Edge trước đây của Samsung, màn hình iPhone 20 Pro được cho là sẽ uốn cong và hòa vào khung máy ở cả bốn phía, chứ không chỉ hai cạnh bên.

Khi nhìn từ phía trước, người dùng sẽ có cảm giác thiết bị gần như chỉ là một tấm màn hình thuần túy.

Samsung thận trọng, LG Display tăng tốc đầu tư

Với bề dày kinh nghiệm cung cấp màn hình OLED chất lượng cao cho iPhone trong nhiều năm, việc Samsung Display tỏ ra dè dặt là điều khiến giới công nghệ ngạc nhiên.

Theo báo cáo, Samsung hoặc không mấy mặn mà với dự án này, hoặc đang tiến hành các cuộc trao đổi kín nhưng chưa sẵn sàng cam kết.

Trái ngược hoàn toàn, LG Display được cho là đã bắt đầu rót vốn mạnh tay vào các dây chuyền và thiết bị có khả năng sản xuất loại màn hình đặc biệt mà Apple yêu cầu cho năm 2027.

Khi Samsung còn đang cân nhắc, LG Display chọn cách chủ động tấn công, với hy vọng giành được một phần lớn đơn hàng cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm – một “miếng bánh” có giá trị cả về doanh thu lẫn danh tiếng.

Động thái này cho thấy LG Display không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có để nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng của Apple, đặc biệt trong bối cảnh hãng từ lâu vẫn bị xem là “kép phụ” so với Samsung Display.

Lo ngại rủi ro công nghệ?

Có ít nhất hai kịch bản hợp lý để lý giải vì sao Samsung Display chưa vội lao vào dự án iPhone 20 Pro.

Thứ nhất, Apple được cho là đã chọn Samsung làm nhà cung cấp độc quyền màn hình cho chiếc iPhone gập trong tương lai.

Đây là một dự án cực kỳ phức tạp, đòi hỏi nguồn lực lớn về kỹ thuật, sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Không loại trừ khả năng Samsung đơn giản là “quá tải”, khó có thể cùng lúc đảm nhận thêm một dự án quy mô lớn khác.

Kịch bản thứ hai mang tính thận trọng hơn về mặt công nghệ. Apple muốn đưa cả camera selfie lẫn hệ thống Face ID xuống dưới màn hình – một thách thức mà Samsung từng thử nghiệm.

Thực tế, Samsung đã có kinh nghiệm với camera ẩn dưới màn hình trên các thế hệ Galaxy Z Fold trước đây, nhưng gần đây lại quay về thiết kế lỗ đục trên Galaxy Z Fold 7. Điều này cho thấy công nghệ camera ẩn vẫn chưa đạt đến mức hoàn hảo như kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, Samsung có thể đang chờ xem liệu Apple có tiếp tục theo đuổi thiết kế đầy tham vọng này đến cùng hay không.

Nếu Apple buộc phải điều chỉnh kế hoạch vì những giới hạn kỹ thuật, việc Samsung vội vàng đầu tư nguồn lực từ sớm có thể trở thành một canh bạc rủi ro.

Việc Samsung tạm thời giữ khoảng cách với iPhone 20 Pro không đồng nghĩa với việc hãng đã hoàn toàn rút lui. Tuy nhiên, sự do dự này đang tạo ra khoảng trống mà LG Display sẵn sàng lấp đầy.

Với một chiếc iPhone mang ý nghĩa biểu tượng cho 20 năm lịch sử, cuộc cạnh tranh giữa các nhà cung cấp màn hình hứa hẹn sẽ còn gay gắt và khó lường hơn nữa trong những năm tới.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)