Nếu những gì Samsung chuẩn bị công bố là chính xác, năm 2026 có thể đánh dấu bước ngoặt, khi smartphone cao cấp không còn chỉ xoay quanh chip mạnh hơn hay thân máy mỏng hơn.

Màn hình riêng tư: Bước đi táo bạo ở cấp độ phần cứng

Tâm điểm của dòng Samsung Galaxy S26 series, đặc biệt là bản Ultra, là một tính năng hoàn toàn mới: màn hình riêng tư (privacy display). Đây không phải chiêu trò phần mềm hay một chế độ ẩn nội dung thông thường, mà là thay đổi ở cấp độ phần cứng, điều hiếm thấy trong bối cảnh smartphone ngày càng bão hòa.

Khác với các giải pháp trước đây vốn dựa vào lớp lọc hoặc phần mềm làm mờ, màn hình của S26 Ultra có khả năng kiểm soát nội dung hiển thị ngay ở cấp độ điểm ảnh. Người dùng có thể lựa chọn chỉ ẩn thông báo, thay vì làm tối toàn bộ màn hình. Ở các thiết lập riêng tư cao nhất, màn hình thậm chí có thể trông như tắt hẳn khi nhìn từ hai bên, ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng.

Vì đây là nâng cấp phần cứng, những mẫu máy đời trước như Galaxy S25 Ultra sẽ không thể nhận tính năng này qua cập nhật phần mềm. Điều đó càng nhấn mạnh đây là bước tiến thực sự, chứ không phải chiêu marketing ngắn hạn.

Nếu nhớ lại quá khứ, Samsung từng tạo ra những khoảnh khắc “wow” tương tự. Năm 2018, Samsung Galaxy S9 gây chú ý với khẩu độ kép cơ học trên camera, một thay đổi táo bạo ở thời điểm đó. Màn hình riêng tư của S26 Ultra có thể là cú hích tương tự, đưa Samsung trở lại vị thế người dẫn dắt xu hướng thay vì chỉ chạy đua thông số.

Chế độ hiển thị bảo mật đang hoạt động trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Sahil Karoul

Bên cạnh màn hình, S26 Ultra cũng được nâng cấp khẩu độ camera sau theo hướng mở rộng hơn, hứa hẹn cải thiện khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng và tăng độ chi tiết. Đây là dạng cải tiến phần cứng mang tính nền tảng, khác với các thuật toán xử lý hình ảnh vốn đã đạt đến ngưỡng tối ưu trong vài năm gần đây.

Tất nhiên, máy vẫn có những nâng cấp quen thuộc như vi xử lý nhanh hơn, thiết kế mỏng hơn và tối ưu nhiệt tốt hơn. Nhưng điều khiến S26 Ultra trở nên đặc biệt nằm ở chỗ: người dùng có thể nhìn thấy và cảm nhận sự khác biệt ngay lập tức, thay vì chỉ đọc những con số benchmark.

Khi flagship trở nên “nhàm chán”

Trong nhiều năm qua, các tên tuổi lớn như Samsung, Apple hay Google chủ yếu tập trung vào chip mạnh hơn và thiết kế tinh gọn hơn. Thỉnh thoảng có điểm nhấn như màn hình chống phản chiếu hay camera selfie cải tiến, nhưng chưa đủ để tạo nên cảm giác đột phá.

Trong khi đó, các hãng Trung Quốc liên tục thử nghiệm pin silicon-carbon, camera ẩn dưới màn hình hay thậm chí màn hình phụ phía sau như trên Xiaomi 17 Pro. Những ý tưởng này có thể chưa hoàn hảo, nhưng chúng mang lại cảm giác táo bạo, thứ mà phân khúc flagship đang thiếu.

Việc các hãng lớn chuyển trọng tâm sang trí tuệ nhân tạo (AI) trong hai năm gần đây cũng không tạo được sự hào hứng như kỳ vọng. AI hữu ích, nhưng phần lớn cải tiến mang tính phần mềm và khó tạo ấn tượng thị giác tức thì. Người dùng từng trầm trồ trước màn hình cong Edge hay tranh cãi sôi nổi về việc loại bỏ jack tai nghe. Giờ đây, notch, đục lỗ, bút S Pen hay điện thoại gập đều đã trở thành “chuyện thường ngày”.

Điều đáng chú ý là Galaxy S26 Ultra có thể không phải trường hợp đơn lẻ. Nhiều nguồn tin cho rằng Galaxy Z Fold 8 có thể ra mắt với màn hình gập không còn nếp gấp, một cột mốc lớn nếu thành hiện thực.

Ở phía bên kia, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ trang bị khẩu độ biến thiên cho camera, cho phép kiểm soát ánh sáng linh hoạt hơn như máy ảnh chuyên nghiệp. Thậm chí, Samsung cũng được cho là đã đặt hàng linh kiện khẩu độ tương tự để đưa tính năng này trở lại dòng Galaxy trong tương lai.

Nếu những đổi mới phần cứng này trở thành xu hướng, năm 2026 có thể đánh dấu sự trở lại của kỷ nguyên sáng tạo thực sự trong ngành smartphone. Flagship không chỉ cạnh tranh bằng hiệu năng hay AI, mà còn bằng những thay đổi hữu hình, dễ nhận biết và mang tính cách mạng.

Sau thời gian dài bị chê là lặp lại chính mình, có lẽ đã đến lúc smartphone cao cấp lấy lại sự phấn khích vốn có. Và nếu màn hình riêng tư của Galaxy S26 Ultra thực sự hoạt động như kỳ vọng, đây có thể là phát súng mở màn cho một chu kỳ đổi mới táo bạo hơn trong toàn ngành.

(Theo PhoneArena, CNET)