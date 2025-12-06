Kết quả từ một khảo sát gần đây cho thấy phần lớn người dùng không cảm thấy có đủ lý do để chi thêm tiền cho Galaxy S26 Ultra.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phone Tech

Theo đó, trong số 1.090 độc giả tham gia khảo sát, có tới 824 người (76%) cho rằng họ không có động lực nâng cấp lên Galaxy S26 Ultra. 150 người (14%) nói rằng họ chỉ cân nhắc nếu mức giá giữ nguyên, trong khi chỉ 116 người (10%) cho biết sẽ nâng cấp ngay cả khi thiết bị mới có giá cao hơn.

Nâng cấp phần cứng quá ít khiến S26 Ultra thiếu sức hút

Nguồn tin rò rỉ uy tín Ice Universe tiết lộ rằng Galaxy S26 Ultra gần như không có nhiều thay đổi so với S25 Ultra. Những nâng cấp đáng chú ý bao gồm: Chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới; sạc nhanh 60W; thiết kế mỏng hơn, chỉ 7,9mm; trọng lượng nhẹ hơn chút, ở mức 214g.

Tuy vậy, đây đều là những thay đổi mang tính tinh chỉnh thay vì tạo ra đột phá. Đó cũng là lý do nhiều người dùng đánh giá nâng cấp này chưa đủ thuyết phục để họ chi tiền.

Thông số kỹ thuật Galaxy S25 Ultra so với Galaxy S26 Ultra. Nguồn: Ice Universe

Dù thông số kỹ thuật không quá ấn tượng, Samsung có thể đang hướng đến những cải tiến thực tế trong trải nghiệm người dùng.

Bản thân Galaxy S25 Ultra vốn đã thuộc nhóm smartphone Android tốt nhất năm, nên việc chỉ tập trung “mài giũa” có thể là chiến lược hợp lý của hãng.

Một số nâng cấp nằm ngoài bảng thông số có thể bao gồm: RAM LPDDR5X tốc độ 10,7Gbps giúp cải thiện độ phản hồi và hiệu suất camera; vật liệu màn hình M14: hứa hẹn tối ưu tiêu thụ điện năng, kéo dài thời lượng pin dù dung lượng không đổi.

Những yếu tố này có thể mang lại trải nghiệm mượt mà và ổn định hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày, thứ mà nhiều người dùng đánh giá cao hơn so với con số trên giấy.

Những nâng cấp như vậy đã đủ?

Theo PhoneArena, câu trả lời có lẽ là “chưa”. Galaxy S25 Ultra vẫn là một thiết bị mạnh mẽ và hoàn toàn đủ dùng trong nhiều năm nữa.

Trong khi đó, mức giá của Galaxy S26 Ultra được dự đoán sẽ tăng, đồng nghĩa Samsung phải đưa ra lý do thật sự thuyết phục để người dùng bỏ tiền nâng cấp.

Không loại trừ khả năng Samsung đang giữ lại một vài “quân bài tẩy” chưa công bố, có thể là tính năng đặc biệt hoặc khả năng tối ưu mạnh về AI, đủ sức thuyết phục chủ sở hữu S25 Ultra rằng Galaxy S26 Ultra không phải chỉ là một bản nâng cấp nhẹ nhàng.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)