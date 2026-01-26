Sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, smartphone màn hình gập vẫn phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích quen thuộc.

Trước hết là trọng lượng; việc ghép hai nửa máy chồng lên nhau khiến điện thoại gập luôn nặng hơn smartphone truyền thống, dù phải thừa nhận rằng đến năm 2025, các hãng đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc làm mỏng và nhẹ hóa thiết kế.

Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Tiếp đến là tỷ lệ màn hình vuông vức trên màn hình chính, vốn không phải lúc nào cũng phù hợp cho các tác vụ quen thuộc như xem video hay làm việc. Nếp gấp trên màn hình, “vết sẹo” cố hữu của OLED dẻo, dù đã mờ dần trên các thế hệ mới, vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Và cuối cùng, đó là những lo ngại về độ bền, kéo theo mức giá cao khiến nhiều người dùng e dè.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng smartphone màn hình gập đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Ngay cả Apple, công ty vốn nổi tiếng thận trọng, cũng được đồn đoán đang chuẩn bị tham gia cuộc chơi với một mẫu iPhone Fold trong tương lai. Và như lịch sử cho thấy, Apple hiếm khi đặt cược vào những ý tưởng mà họ cho là “nửa vời”.

Giấc mơ về một thiết bị “tất cả trong một”

Sức hấp dẫn lớn nhất của smartphone màn hình gập nằm ở lời hứa mà điện thoại truyền thống chưa thể thực hiện trọn vẹn: trở thành một thiết bị “lai” đúng nghĩa.

Galaxy Z TriFold khi mở ra có màn hình gần 10 inch. Ảnh: PhoneArena

Điện thoại ngày nay đã kiêm nhiệm vai trò máy nghe nhạc, thiết bị liên lạc, trình duyệt Internet, máy ảnh… nhưng vẫn thiếu một màn hình đủ lớn để thực sự thay thế máy tính bảng hoặc laptop trong các tác vụ nghiêm túc.

Người dùng đang chờ đợi khoảnh khắc mà chỉ cần mở điện thoại ra, họ sẽ có một màn hình rộng rãi, phù hợp cho bảng tính, xem phim, học tập, chơi game, duyệt portfolio hay lướt mạng xã hội. Chính kỳ vọng đó đã thúc đẩy ngành công nghiệp nghĩ đến “bước tiếp theo”: điện thoại gập ba, hay còn gọi là tri-fold.

Nhưng khi nhìn vào các thiết bị gập ba hiện nay, không ít người phải thốt lên rằng: “Đây không phải là câu trả lời”.

Không thể phủ nhận, việc cầm trên tay một chiếc điện thoại gập ba rồi mở nó ra thành một màn hình gần với tỷ lệ 16:9 của máy tính bảng là trải nghiệm rất ấn tượng. Tuy nhiên, đó cũng là kiểu thiết bị mà bạn sẽ phải đắn đo rất nhiều trước khi mang ra khỏi nhà: đắt đỏ, mong manh và kém thực tế.

Huawei lựa chọn thiết kế Mate XT theo kiểu gập zíc-zắc. Người dùng có thể sử dụng một màn hình dọc như điện thoại thông thường, mở một nửa để có màn hình vuông quen thuộc, hoặc mở hoàn toàn để có không gian hiển thị rộng. Vấn đề là một phần màn hình chính luôn bị lộ ra bên ngoài, trở thành cạnh máy. Và rõ ràng, không ai muốn một tấm OLED dẻo phải “đóng vai” cạnh viền cả.

Huawei Mate XT. Ảnh: PhoneArena

Samsung thì đi theo hướng ngược lại với Galaxy Z TriFold. Ba tấm màn hình gập về cùng một phía, giống như một tấm thiệp Giáng sinh. Cách làm này bảo vệ màn hình dẻo bên trong tốt hơn, nhưng đổi lại, thiết bị dày hơn và chỉ có thể sử dụng màn hình chính khi mở hoàn toàn.

So với điện thoại gập thông thường, gập ba mang đến hàng loạt bất lợi: giá cao hơn, trọng lượng lớn hơn, rủi ro độ bền tăng gấp đôi, quy trình sản xuất phức tạp và đặc biệt là không gian dành cho hệ thống camera ngày càng bị bó hẹp.

Màn hình linh hoạt mới là tương lai

Sự thật là, smartphone màn hình gập, dù thú vị, có thể chỉ là một giai đoạn trung gian. Đích đến thực sự của ngành công nghiệp smartphone rất có thể nằm ở một hướng đi khác: điện thoại màn hình cuộn (rollable).

Trong nhiều năm qua, các hãng đã liên tục thử nghiệm ý tưởng này thông qua concept, nguyên mẫu và bằng sáng chế. Nguyên lý khá đơn giản: tận dụng khả năng uốn cong của OLED dẻo để cuộn màn hình lại và giấu trong thân máy. Khi cần, màn hình sẽ “trượt” ra, mở rộng không gian hiển thị.

Một thiết kế rollable có thể trông giống hệt smartphone thông thường, cho đến khi người dùng nhấn nút và khung máy bắt đầu kéo dài, mở rộng màn hình theo chiều ngang. Một ý tưởng khác táo bạo hơn là biến điện thoại thành một dạng “cán trụ” giống chuôi kiếm ánh sáng, với màn hình cuộn bên trong. Người dùng kéo ra đến kích thước mong muốn, khóa lại và sử dụng.

Ý tưởng về smartphone màn hình cuộn.

Dĩ nhiên, điện thoại màn hình cuộn cũng không tránh khỏi những nhược điểm quen thuộc: bộ phận cơ khí khiến máy nặng hơn, thêm yếu tố rủi ro về độ bền và giá bán chắc chắn không rẻ. Tuy nhiên, không nhất thiết mọi thiết kế rollable đều phải dùng mô-tơ tự động. Một cơ chế kéo tay đơn giản có thể giúp giảm trọng lượng, chi phí và cả nỗi lo về tuổi thọ.

Quan trọng hơn, rollable mang đến những lợi ích mà smartphone màn hình gập không bao giờ có được: tỷ lệ màn hình biến đổi linh hoạt theo nhu cầu, nhiều cách để thu gọn thiết bị và đặc biệt là loại bỏ hoàn toàn nếp gấp khó chịu.

Vì vậy, dù smartphone màn hình gập vẫn rất hấp dẫn ở hiện tại, có lẽ “ván cược cuối cùng” của ngành smartphone sẽ là thời điểm công nghệ đủ trưởng thành để sản xuất hàng loạt những chiếc điện thoại màn hình cuộn đáng tin cậy. Đó mới thực sự là tương lai của thiết bị di động.

(Theo PhoneArena, Macworld)