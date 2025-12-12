Một tài liệu chứng nhận mới đã xác nhận khả năng kết nối vệ tinh trên ít nhất một phiên bản của Galaxy S26. Đồng thời, nó cũng củng cố một trong những tin đồn nóng nhất liên quan đến khả năng sạc nhanh của Galaxy S26 Ultra.

Hình ảnh rò rỉ về mẫu Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headline

Vượt qua 2 chứng nhận quan trọng

Galaxy S26 Ultra mang số hiệu SM-9480 vừa chính thức vượt qua tiêu chuẩn kiểm định của China Compulsory Certification (CCC). Đây là chứng nhận dành cho thị trường Trung Quốc và những tài liệu được công bố cho thấy phiên bản nội địa của flagship Samsung 2026 sẽ hỗ trợ kết nối vệ tinh trực tiếp.

Tính năng này cho phép người dùng gửi tin nhắn hoặc chia sẻ vị trí tới lực lượng cứu hộ ngay cả khi không có tín hiệu di động. Dù vậy, tài liệu chưa tiết lộ liệu máy có hỗ trợ gọi khẩn cấp qua vệ tinh hay không. Trước đó, Galaxy S25 Ultra cũng đã hỗ trợ gửi tin nhắn vệ tinh, nên thông tin này gần như xác nhận tính năng sẽ tiếp tục xuất hiện – ít nhất trên bản dành cho thị trường Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý hơn, chứng nhận 3C xác nhận Galaxy S26 Ultra hỗ trợ sạc nhanh có dây lên đến 60W. Tin đồn về việc Samsung nâng tốc độ sạc đã xuất hiện nhiều tháng nay và thậm chí đã được Samsung “bóng gió” trong một sự kiện gần đây. Với chứng nhận mới này, khả năng nâng cấp sạc nhanh gần như là chắc chắn.

Tài liệu cũng cho thấy máy sử dụng viên pin 5.000mAh. Điều này đồng nghĩa với việc hy vọng về dung lượng pin lớn hơn cho dòng Ultra năm nay coi như “tan vỡ”.

Cấu hình Galaxy S26 Ultra ngày càng rõ ràng

Song song với chứng nhận 3C, Galaxy S26 Ultra cũng vừa vượt qua kiểm định của FCC tại Mỹ. Theo đó, máy sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho cả thị trường toàn cầu và Mỹ, tiếp tục giữ truyền thống chip Snapdragon trên dòng Ultra.

Trong khi đó, theo PhoneArena, Galaxy S26 và S26+ có thể sẽ dùng chip Exynos 2600 tại một số thị trường, bao gồm cả quê nhà Hàn Quốc của Samsung.

Bên cạnh phần cứng, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có một thiết kế hoàn toàn mới. Samsung dự kiến thống nhất ngôn ngữ thiết kế giữa ba mẫu máy, với các góc bo tròn hơn và cụm camera dạng “đảo” thay vì đặt nổi từng ống kính như trước.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Cybo Tech/YouTube)

Thiết kế mới gây nhiều tranh cãi. Một bộ phận người dùng lo ngại Galaxy S26 Ultra có thể trông giống dòng Galaxy A, phân khúc tầm trung phổ thông, khiến máy trông bớt cao cấp. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại ủng hộ sự thay đổi này, cho rằng việc đồng nhất thiết kế giúp dòng Galaxy S trở nên dễ nhận diện hơn.

Theo các báo cáo, dòng Galaxy S26 có thể ra mắt trễ hơn thường lệ do thay đổi chiến lược nội bộ của Samsung, nhiều khả năng rơi vào khoảng tháng 2. Bộ ba flagship sẽ trực tiếp cạnh tranh với dòng iPhone 17 vừa trình làng vào tháng 9.

Ngoài thiết kế mới, Galaxy S26 Ultra dự kiến hỗ trợ chuẩn sạc Qi 2 tương tự MagSafe của Apple, cho phép sử dụng nhiều phụ kiện từ tính. Một tính năng thú vị khác là “màn hình quyền riêng tư” – dạng hiển thị giúp giảm góc nhìn bên ngoài, hạn chế người xung quanh nhìn trộm màn hình.

Nhìn chung, cảm xúc dành cho Galaxy S26 Ultra đang khá lẫn lộn. Một mặt, người dùng đã kỳ vọng Samsung mang đến nhiều nâng cấp mạnh mẽ hơn cho dòng Ultra – đặc biệt là pin lớn hơn, vốn là điểm hạn chế nhiều năm nay.

Nhưng ở mặt khác, Samsung vẫn mang tới nhiều yếu tố đáng chú ý: tốc độ sạc nhanh hơn, chuẩn Qi 2 với hệ sinh thái phụ kiện từ tính phong phú, cùng một ngoại hình mới (dù gây tranh cãi). Những thay đổi này có thể chưa “đã” với tất cả người dùng, nhưng chắc chắn sẽ đủ để khiến nhiều người tò mò xem Galaxy S26 Ultra sẽ thể hiện ra sao khi ra mắt.

Chỉ còn vài tháng nữa, câu trả lời sẽ xuất hiện khi Samsung bước vào cuộc đua mới với mục tiêu bảo vệ vị thế của một trong những dòng flagship Android mạnh nhất thế giới.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide, Macworld)