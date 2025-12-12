Dù iPhone 18 Pro Max còn gần hai năm nữa mới xuất hiện, dự kiến ra mắt tháng 9/2026 cùng iPhone 18 Pro và có thể cả chiếc iPhone gập đầu tiên, nhưng những báo cáo sớm đã hé lộ khá nhiều thay đổi đáng giá.

Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Vids 4u

Khi cộng đồng công nghệ vẫn còn hào hứng với thế hệ iPhone 17, làn sóng tin đồn mới tiếp tục đổ về, mang đến cái nhìn ban đầu về chiếc flagship tiếp theo của Apple.

Dưới đây là tổng hợp các nâng cấp đáng mong đợi nhất trên iPhone 18 Pro Max dựa trên những nguồn tin rò rỉ hiện tại.

Camera chính hỗ trợ khẩu độ thay đổi

Tin đồn từ chuỗi cung ứng cho biết iPhone 18 Pro Max có thể nâng cấp lên camera chính 48MP Fusion mới, đặc biệt tích hợp khẩu độ biến thiên, một tính năng chưa từng xuất hiện trên iPhone.

Với khẩu độ thay đổi, ống kính có thể mở rộng trong môi trường thiếu sáng để thu thêm ánh sáng hoặc thu hẹp lại khi cần tăng độ sâu trường ảnh.

Không chỉ vậy, cả camera chính lẫn telephoto đều được cho là có khẩu độ lớn hơn, hứa hẹn cải thiện khả năng chụp đêm và tách bokeh tự nhiên hơn.

Pin lớn hơn cho thời lượng dùng lâu hơn

Apple dường như chuẩn bị tăng dung lượng pin trên iPhone 18 Pro Max so với iPhone 17 Pro Max. Dù chưa có con số cụ thể bị rò rỉ, mức tăng "đáng kể" được nhắc đến trong nhiều báo cáo.

Ngay cả một cải thiện vừa phải cũng có thể giúp chiếc máy trụ được lâu hơn, điều mà người dùng luôn mong chờ.

Chip A20 Pro 2nm – bước nhảy hiệu năng mới

Như thường lệ, dòng Pro Max sẽ sở hữu chip mới. Lần này, đó là Apple A20 Pro – con chip thương mại đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm (N2) của TSMC.

So với A19 trên tiến trình 3nm hiện tại, A20 được đồn đoán mang lại mức tăng 15% hiệu năng và giảm đến 30% điện năng tiêu thụ. Các transistor nhỏ hơn đồng nghĩa với nhiệt thấp hơn và hiệu suất năng lượng cao hơn, giúp iPhone 18 Pro Max vừa mạnh hơn vừa tiết kiệm pin.

Màn hình LTPO+ mới mượt hơn và tiết kiệm điện hơn

Theo PhoneArena, dòng Pro năm 2026 có thể được trang bị màn hình LTPO+ – phiên bản nâng cấp của LTPO hiện nay. Công nghệ này hỗ trợ tốc độ làm mới cao hơn nhưng tiêu thụ ít điện năng hơn.

Trong thực tế, người dùng có thể cảm nhận thao tác vuốt mượt hơn, hiệu ứng chuyển cảnh nhanh nhạy hơn và thời lượng pin tốt hơn nhờ giảm tải cho màn hình, thành phần tiêu thụ nhiều năng lượng nhất.

Nút Camera Control có thể bị khai tử

Nút Camera Control, xuất hiện lần đầu trên iPhone 16, được cho là sẽ bị loại bỏ. Báo cáo cho hay số lượng người dùng thực tế rất thấp, không đủ để Apple duy trì chi tiết phần cứng tốn chi phí này.

Một tính năng mới nếu không được sử dụng rộng rãi thường sẽ bị loại bỏ và đây có thể là trường hợp điển hình.

Thiết kế mặt lưng được tinh chỉnh

Apple đang xem xét thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý ở mặt lưng: đồng bộ màu giữa khung nhôm và kính phía sau tốt hơn.

Trên iPhone 17 Pro, mặt kính phục vụ sạc không dây nhưng màu sắc thường hơi lệch so với phần khung. iPhone 18 Pro có thể mang đến vẻ ngoài liền mạch hơn.

Tin đồn từng gợi ý về mặt lưng bán trong suốt, nhưng thực tế có vẻ Apple chỉ muốn đạt được sự tinh tế chứ không định làm iPhone trong suốt.

Pro Max có thể dày hơn và nặng hơn

Nếu các rò rỉ mới chính xác, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành chiếc iPhone nặng nhất từ trước đến nay, vượt qua mốc 240g, nặng hơn cả 13 Pro Max và 14 Pro Max.

Nguyên nhân rất rõ ràng là viên pin lớn hơn. Tăng dung lượng đồng nghĩa tăng trọng lượng và đôi khi cả độ dày, và Apple có vẻ sẵn sàng đánh đổi.

Modem 5G do Apple tự phát triển

Một thay đổi lớn nằm ở bên trong là modem 5G "cây nhà lá vườn". Apple được cho là phát triển modem C2 để thay thế hoàn toàn modem Qualcomm, theo MacRumors.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Vids 4u / YouTube)

Đây là bản nâng cấp tiếp theo sau modem C1 của iPhone 16e. Nếu đúng lộ trình, iPhone 18 có thể là thế hệ đầu tiên dùng modem 5G hoàn toàn do Apple sản xuất, mang đến tốc độ mmWave mạnh hơn, hiệu quả điện năng cao hơn và cải thiện tổng thể kết nối dữ liệu.

Camera selfie đục lỗ, Face ID ẩn dưới màn hình

Một tin đồn đáng chú ý khác liên quan đến mặt trước. Nhiều nguồn tin uy tín cho rằng Apple sẽ bỏ Dynamic Island để chuyển sang camera selfie dạng đục lỗ nhỏ ở góc trái.

Các linh kiện Face ID, như máy chiếu điểm và đèn chiếu hồng ngoại, đang được nghiên cứu để đặt dưới màn hình. Dynamic Island có thể biến mất hoặc chuyển thành dạng phần mềm hiển thị khi cần thiết.

Thêm tùy chọn bộ nhớ 2TB

Người dùng chuyên nghiệp sẽ có thêm không gian lưu trữ khi bộ nhớ của iPhone 18 Pro Max dự kiến bắt đầu từ 256GB và có thể đạt tới 2TB.

Với nhu cầu chụp ảnh độ phân giải cao, quay phim 4K/8K, lưu ProRes RAW hoặc chạy các ứng dụng AI cồng kềnh, mức dung lượng lớn hơn sẽ trở nên cần thiết.

Nhìn tổng thể, iPhone 18 Pro Max đang hình thành như một bản nâng cấp vượt xa chu kỳ đổi mới truyền thống. Từ màn hình LTPO+ mới, pin lớn hơn, modem Apple tự phát triển cho đến camera cải tiến và thiết kế mặt trước thay đổi mạnh, chiếc flagship 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những bước chuyển mình lớn nhất của Apple trong nhiều năm qua.

