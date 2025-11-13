Dù còn hơn 3 tháng nữa Samsung mới ra mắt dòng Galaxy S26, các tin đồn và rò rỉ đã liên tục xuất hiện dồn dập trong tuần này, bao gồm hình ảnh mới của các mẫu máy và thông tin về nâng cấp camera.

Tuy nhiên, rò rỉ mới nhất lại xoay quanh một thay đổi được mong đợi từ lâu: tăng tốc độ sạc không dây trên Galaxy S26 Ultra.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Technizo Concept

Bước nhảy lớn nhất về sạc không dây trên điện thoại Samsung

Theo nguồn tin từ ET News (Hàn Quốc), mẫu flagship cao cấp nhất năm sau – Samsung Galaxy S26 Ultra – sẽ hỗ trợ sạc không dây 25W, trong khi Galaxy S26 và S26 Plus sẽ hỗ trợ sạc không dây 20W.

Nếu chính xác, đây là bước nhảy lớn nhất về công nghệ sạc không dây trên điện thoại Samsung kể từ dòng Galaxy S20 ra mắt năm 2020.

Một nguồn tin trong ngành được ET News dẫn lời cho biết: “Trong khi dòng Galaxy S25 chỉ hỗ trợ sạc không dây 15W ở tất cả các phiên bản, dòng máy năm sau sẽ được nâng cấp tốc độ sạc nhanh hơn.”

Samsung từ lâu đã bị đánh giá là chậm chân so với nhiều nhà sản xuất Android khác, vốn đã hỗ trợ tốc độ sạc cao hơn từ lâu.

Ngay cả đối thủ truyền thống là Apple cũng đã bắt kịp và vượt Samsung: kể từ iPhone 16, Apple đã trang bị sạc không dây 25W thông qua chuẩn Qi2.

Khi Galaxy S25 ra mắt năm nay, Samsung trang bị chuẩn sạc Qi2, nhưng không dùng nam châm tích hợp như MagSafe.

Công ty giải thích rằng nam châm ảnh hưởng đến độ nhạy của bút S Pen và tác động lên màn hình, nên đã loại bỏ trong quá trình phát triển.

Hiện tại, ET News chưa đề cập liệu Samsung có mang nam châm quay lại trên dòng Galaxy S26 hay không. Nếu có, việc căn chỉnh thiết bị khi sạc sẽ tốt hơn, giúp nó hoạt động tương tự hệ thống sạc MagSafe của Apple thay vì phải dựa vào các ốp lưng “Qi2 Ready” chuyên dụng.

Galaxy S26: Nhiều rò rỉ xuất hiện dồn dập

Song song với tin rò rỉ về tốc độ sạc, hàng loạt thông tin khác về Galaxy S26 cũng xuất hiện trong tuần này. Trước đó, có tin Galaxy S26 sẽ trễ lịch ra mắt từ tháng 1 sang tháng 3 do Samsung hủy bỏ mẫu Galaxy S26 Edge.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác từ báo Hàn Quốc lại khẳng định Samsung đã giải quyết được vấn đề và giữ nguyên lịch ra mắt vào tháng 1/2026.

Mẫu Galaxy S26. Ảnh: Android Headlines / OnLeaks

Một rò rỉ khác cho thấy Galaxy S26 và S26 Plus sẽ tiếp tục sử dụng cụm ba camera, gồm: Camera chính 50MP; Camera siêu rộng 12MP và Camera tele 12MP.

Về thông số, hệ thống này không khác nhiều so với Galaxy S25. Tuy nhiên, phần firmware bị lộ cho thấy Samsung sử dụng cảm biến mới – dù độ phân giải không tăng.

Điều đó cho thấy Samsung đang tập trung cải thiện chất lượng ảnh nhờ cảm biến và thuật toán, hơn là nâng megapixel.

Bên cạnh đó, bản firmware cũng tiết lộ tăng dung lượng pin cho Galaxy S26 bản tiêu chuẩn, từ 4.000mAh lên 4.300mAh – một cải tiến đáng giá đối với mẫu máy nhỏ nhất dòng S26.

Đầu tuần này, ảnh render bị rò rỉ của Galaxy S26 Plus – mẫu từng bị đồn khai tử – bất ngờ xuất hiện.

Tuy không phải là cuộc lột xác, nhưng phiên bản Plus mới có cụm camera được thiết kế lại và viền mỏng và tổng thể bo cong nhẹ hơn.

Tuy nhiên, giới công nghệ đánh giá rằng Samsung sẽ không tạo ra thay đổi táo bạo trên thiết kế lần này.

Nguồn tin Ice Universe – người nổi tiếng với các thông tin chính xác về Samsung – đã chia sẻ chi tiết kích thước và màn hình của cả ba phiên bản Galaxy S26.

Theo đó, kích thước màn hình Galaxy S26 là 6.3 inch, Galaxy S26 Plus 6.7 inch và Galaxy S26 Ultra 6.9 inch. Kích thước tổng thể: S26 - 5.88” x 2.8” x .27-inches (149.4mm x 71.5mm x 6.9mm); S26 Plus - 6.23” x 2.98” x .28-inches (158.4mm x 75.8mm x 7.3mm); S26 Ultra - 6.44” x 3.07 x .31-inches (163.6mm x 78.1mm x 7.9mm).

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Technizo Concept)

Dễ nhận thấy 3 mẫu Galaxy S26 cao và rộng hơn một chút, nhưng đồng thời lại mỏng hơn khoảng 0,25 mm so với thế hệ trước. Việc tinh chỉnh kích thước cho thấy Samsung muốn cân bằng giữa trải nghiệm cầm nắm và tối ưu không gian cho pin và camera.

Không đột phá, nhưng vẫn là bước tiến vững chắc

Khi ngày ra mắt Galaxy S26 (dự kiến tháng 1/2026) đang đến gần, bức tranh về dòng flagship năm sau đã dần rõ ràng hơn.

Nhìn tổng thể, Galaxy S26 không phải là cú nhảy vọt toàn diện, nhưng lại mang đến những cải tiến thực tế như: Tăng tốc độ sạc không dây lớn nhất trong 6 năm; Cải thiện pin trên phiên bản S26; Thiết kế tinh chỉnh, viền mỏng hơn; Camera có cảm biến mới, tối ưu thuật toán.

Việc Galaxy S25 Edge bị hủy có thể khiến Samsung dồn lực hoàn thiện ba mẫu còn lại, thay vì phân mảnh dòng sản phẩm.

Nếu rò rỉ là thật, Galaxy S26 Ultra sẽ là phiên bản đáng chú ý nhất, không chỉ mạnh mẽ ở cấu hình mà còn trở thành flagship đầu tiên của Samsung bắt kịp tốc độ sạc không dây của Apple.

Người dùng Android đã chờ đợi nâng cấp này suốt 6 năm và có vẻ như cuối cùng Samsung cũng sẵn sàng để bứt phá.

(Theo Tom's Guide, PhoneArena, CNET)