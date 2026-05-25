Khi Apple lần đầu giới thiệu kết nối vệ tinh trên dòng iPhone 14 vào năm 2022, nhiều người xem đây là một tính năng mang tính “phòng thân” hơn là công cụ sử dụng thường xuyên. Công nghệ này chủ yếu phục vụ các tình huống khẩn cấp như gọi cứu hộ ở vùng núi, sa mạc hay nơi hoàn toàn không có sóng di động. Tuy nhiên, những tin đồn mới nhất cho thấy Táo khuyết đang chuẩn bị thực hiện bước nhảy vọt lớn với dòng iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro, biến kết nối vệ tinh từ tính năng “cứu mạng” thành một phần thiết yếu trong trải nghiệm hằng ngày.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro sẽ tích hợp công nghệ 5G qua vệ tinh, mở ra khả năng kết nối gần như liên tục ở mọi nơi. Ảnh: 9to5mac

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple đang phát triển modem C2 thế hệ mới cho dòng iPhone cao cấp ra mắt năm 2026. Đây sẽ là modem tự thiết kế tiếp theo của hãng nhằm thay thế hoàn toàn linh kiện từ Qualcomm. Không chỉ hỗ trợ mạng 5G truyền thống, modem C2 còn được cho là sẽ tích hợp công nghệ 5G qua vệ tinh, mở ra khả năng kết nối gần như liên tục ở mọi nơi.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc modem này được cho là hỗ trợ chuẩn 5G NR-NTN, viết tắt của “New Radio Non-Terrestrial Networks”. Đây là công nghệ cho phép mạng vệ tinh hoạt động như một phần mở rộng tự nhiên của mạng 5G mặt đất, thay vì là hệ thống tách biệt như hiện nay.

Tạm biệt thao tác chĩa iPhone lên trời để bắt tín hiệu

Ở thời điểm hiện tại, các tính năng vệ tinh trên iPhone vẫn còn khá hạn chế. Người dùng thường phải đứng ngoài trời, hướng điện thoại về phía bầu trời và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết bị kết nối được với vệ tinh. Điều này phù hợp với tình huống khẩn cấp nhưng chưa thực sự tiện lợi cho nhu cầu thường ngày.

Nếu các tin đồn về modem C2 là chính xác, điều đó có thể thay đổi hoàn toàn.

Với 5G NR-NTN, iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ tự động chuyển sang kết nối vệ tinh khi sóng di động yếu hoặc biến mất, mà người dùng gần như không cần thao tác gì thêm. Nói cách khác, điện thoại có thể âm thầm duy trì kết nối nền ngay cả khi đang ở trong ô tô, trong túi quần hoặc ở khu vực vùng sâu vùng xa.

Nhà báo công nghệ Mark Gurman từng tiết lộ rằng Apple muốn người dùng “luôn duy trì kết nối kể cả khi iPhone nằm trong túi, trong xe hơi hoặc thậm chí ở trong nhà”. Nếu điều này trở thành hiện thực, trải nghiệm sử dụng iPhone sẽ thay đổi đáng kể.

Thay vì xem vệ tinh là “phao cứu sinh” chỉ dùng vài lần trong đời, người dùng có thể tận dụng công nghệ này mỗi ngày.

Kết nối vệ tinh sẽ không còn dành riêng cho trường hợp khẩn cấp

Trong vài năm qua, Apple đã liên tục mở rộng khả năng vệ tinh trên iPhone. Sau tính năng Emergency SOS via Satellite, hãng tiếp tục bổ sung Messages via Satellite vào năm 2024, cho phép gửi tin nhắn ngay cả khi không có sóng di động hoặc Wi-Fi.

Dù vậy, các tính năng hiện tại vẫn chủ yếu phục vụ một nhóm nhu cầu rất đặc biệt. Phần lớn người dùng hiếm khi rơi vào tình huống phải dùng tới SOS vệ tinh.

Nhưng với thế hệ iPhone mới, Apple có thể đang thay đổi hoàn toàn triết lý đó.

Hãy tưởng tượng bạn đang di chuyển trên cao tốc, đi leo núi cuối tuần hoặc ở trong tòa nhà có tín hiệu di động kém. Thay vì mất kết nối, cuộc gọi gián đoạn hoặc tin nhắn gửi chậm, iPhone có thể tự động duy trì liên lạc thông qua vệ tinh mà người dùng không hề nhận thấy sự chuyển đổi.

Đây là khác biệt rất lớn giữa “tính năng khẩn cấp” và “hạ tầng kết nối thường trực”.

Nếu Apple triển khai thành công, công nghệ vệ tinh có thể trở thành lớp bảo hiểm vô hình cho trải nghiệm mạng di động, đặc biệt tại những quốc gia có vùng phủ sóng chưa đồng đều hoặc trong bối cảnh thiên tai khiến hạ tầng viễn thông bị gián đoạn.

Apple đang đặt nền móng cho tương lai “không mất sóng”

Chiến lược của Apple cũng phản ánh xu hướng lớn hơn của ngành công nghệ: xóa nhòa ranh giới giữa mạng di động truyền thống và mạng vệ tinh.

Nhiều hãng công nghệ và viễn thông trên thế giới hiện đều chạy đua trong lĩnh vực này. Các công ty như SpaceX, T-Mobile hay AST SpaceMobile đều đang phát triển giải pháp kết nối trực tiếp giữa điện thoại và vệ tinh nhằm đảm bảo phủ sóng toàn cầu.

Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Apple nằm ở khả năng tích hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái. Nếu modem C2 thực sự hoạt động mượt mà như tin đồn, người dùng có thể gần như không cần biết điện thoại đang dùng cột sóng mặt đất hay vệ tinh.

Đó mới là mục tiêu lớn nhất của Apple: biến công nghệ phức tạp thành trải nghiệm đơn giản đến mức “vô hình”.

Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Chẳng hạn, Apple sẽ hợp tác với mạng vệ tinh nào, tốc độ dữ liệu thực tế ra sao, chi phí dịch vụ có bị tính thêm hay không, và liệu kết nối vệ tinh có đủ ổn định để hỗ trợ các tác vụ phổ thông như gọi điện hoặc xem bản đồ trực tuyến.

Tuy nhiên, nếu những nâng cấp này xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max, Apple có thể đang chuẩn bị cho bước chuyển mình quan trọng nhất của smartphone kể từ khi 5G ra đời: một chiếc điện thoại không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cột sóng di động truyền thống.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)