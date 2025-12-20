Sau khi Galaxy Z Fold 7 gây bất ngờ lớn khi nâng camera chính từ 50MP lên tới 200MP, nhiều người hâm mộ Samsung lâu năm có lẽ cho rằng người kế nhiệm của chiếc điện thoại gập được đánh giá là tốt nhất hiện nay, Galaxy Z Fold 8 sẽ khó có thêm bước nhảy vọt nào đáng kể về nhiếp ảnh.

Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Nhưng một báo cáo mới từ GalaxyClub cho biết không chỉ một, mà có tới hai camera trên Galaxy Z Fold 8 sẽ được nâng cấp so với các cảm biến hình ảnh tương ứng trên Galaxy Z Fold 7.

Điều này cho thấy Samsung vẫn chưa hề chững lại trong cuộc đua cải tiến phần cứng, đặc biệt trong bối cảnh Apple được cho là sẽ ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên trong tương lai không xa.

Camera góc siêu rộng: bước nhảy vọt từ 12MP lên 50MP

Trước tiên, cần làm rõ một điều là camera chính 200MP của Galaxy Z Fold 7 gần như chắc chắn sẽ được giữ nguyên trên Galaxy Z Fold 8. Điều này không gây thất vọng, bởi việc Samsung trang bị cảm biến 250 hay thậm chí 300MP cho thế hệ mới sẽ giống một “phép màu” hơn là bước tiến khả thi trong thực tế.

Z Fold 8 dự kiến ​​sẽ nâng cấp 2 trong số 5 camera của Z Fold 7. Ảnh: Samsung

Dù Samsung rất cần “vượt mặt” Apple về mặt đổi mới công nghệ trong năm mà iPhone gập đầu tiên có khả năng xuất hiện, việc đẩy độ phân giải camera chính lên mức cao hơn 200MP ở thời điểm này là điều khó xảy ra. Tuy nhiên, tin vui nằm ở một nâng cấp khác.

Theo thông tin rò rỉ, camera góc siêu rộng 12MP trên Galaxy Z Fold 7 sẽ được nâng cấp mạnh mẽ lên 50MP trên Galaxy Z Fold 8 – một thay đổi có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong trải nghiệm chụp ảnh.

Đáng chú ý, đây nhiều khả năng chính là cảm biến 50MP đang được sử dụng trên Galaxy S25 Ultra cho các bức ảnh góc rộng. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt được cho là vẫn tiếp tục dùng camera phụ này, còn Galaxy S26 và S26 Plus có thể chỉ dừng lại ở cảm biến 12MP, tương tự thế hệ tiền nhiệm và Galaxy Z Fold 7 hiện tại.

Điều này cho thấy Samsung đang nỗ lực đưa Galaxy Z Fold 8 tiệm cận với các flagship “không gập” cao cấp nhất của hãng ở nhiều khía cạnh quan trọng và camera chắc chắn là một trong số đó.

Camera tele: nâng cấp âm thầm nhưng đáng giá

Không chỉ camera góc siêu rộng, ống kính telephoto của Galaxy Z Fold 8 cũng được cho là sẽ có cải tiến. Cụ thể, toàn bộ dòng Galaxy S26 được đồn đoán sẽ nâng camera tele từ 10MP lên 12MP và Galaxy Z Fold 8 dường như cũng sẽ đi theo hướng này.

Galaxy Z Fold 8 được kỳ vọng sẽ không tăng giá. Ảnh: PhoneArena

Dĩ nhiên, Galaxy S26 Ultra vẫn sẽ sở hữu lợi thế riêng với cảm biến tele tiềm vọng 50MP mạnh mẽ, thừa hưởng từ Galaxy S25 Ultra, một trang bị mà Galaxy Z Fold 8 gần như chắc chắn không có.

Nhưng với người dùng điện thoại gập, đây là điều dễ hiểu: thiết kế linh hoạt, tương lai và đầy công nghệ luôn đi kèm với một số thỏa hiệp nhất định.

Ở chiều ngược lại, các camera còn lại trên Galaxy Z Fold 8 có vẻ sẽ không mang đến nhiều bất ngờ. Camera selfie 10MP ở mặt trong, camera 10MP ở màn hình ngoài, cũng như camera chính 200MP phía sau đều được dự đoán sẽ giữ nguyên thông số.

Điều này chắc chắn sẽ khiến một số người dùng cảm thấy hơi hụt hẫng, nhất là khi ngay cả Galaxy S25 “bản thường” cũng đã dùng camera selfie 12MP. Tuy nhiên, đây có thể là sự hy sinh cần thiết để Samsung không đẩy giá bán Galaxy Z Fold 8 vượt xa ngưỡng 2.000 USD, một con số vốn đã đủ “đáng sợ” với phần lớn người tiêu dùng.

Một phiên bản Galaxy Fold khác cũng đang được phát triển?

Đáng chú ý, GalaxyClub còn tiết lộ thông tin về một thiết bị gập khác của Samsung dự kiến ra mắt vào năm 2026, với tên mã H8, khác với Q8 của Galaxy Z Fold 8 “chính thống”.

Mẫu máy này được cho là sẽ có thiết kế rộng hơn, phần nào gợi nhớ tới dòng iPad mini của Apple. Thiết bị này cũng sẽ dùng chung camera góc siêu rộng 50MP với Galaxy Z Fold 8, nghe qua có vẻ là tin vui.

Tuy nhiên, chi tiết này lại khiến nhiều người nghi ngờ giả thuyết rằng đây có thể là một phiên bản Galaxy Z Fold 8 Fan Edition giá rẻ, bởi việc dùng camera cao cấp như vậy thường không đi kèm với mức giá “mềm”.

Vậy có nên kỳ vọng vào Galaxy Z Fold 8? Câu trả lời là có, dù không chỉ vì những tin đồn mới nhất về camera. Nếu phải chấm điểm mức độ hào hứng cho riêng thông tin này, nhiều chuyên gia có lẽ sẽ cho khoảng 6 hoặc 7 trên thang điểm 10.

Nhưng trong vài tháng qua, hàng loạt báo cáo khác còn hấp dẫn hơn nhiều đã xuất hiện: pin dung lượng lớn hơn, sạc nhanh hơn, màn hình lớn hơn, nếp gấp ngày càng khó nhận ra và đặc biệt là sự trở lại đầy bất ngờ của bút stylus trên Galaxy Z Fold 8. Tất cả những yếu tố đó có thể khiến thiết bị mới trông hoàn toàn khác so với Galaxy Z Fold 7, gần như ở mọi khía cạnh có thể tưởng tượng được.

Điều đáng nói là trong bài đánh giá toàn diện Galaxy Z Fold 7, thiết bị này đã được khen ngợi ở hầu hết các phương diện kể trên và doanh số toàn cầu cũng chứng minh sức hút mạnh mẽ của mẫu điện thoại gập dạng sách này.

Hãy thử tưởng tượng, một Galaxy Z Fold 8 được cải tiến mạnh mẽ trên diện rộng sẽ đạt được doanh số “bom tấn” đến mức nào, đặc biệt nếu Samsung có thể giữ nguyên mức giá so với thế hệ tiền nhiệm.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)