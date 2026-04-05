Chiếc Galaxy Z Wide Fold sắp ra mắt của Samsung vừa bớt đi phần bí ẩn sau khi những hình ảnh mới bị rò rỉ và những gì phần mềm hé lộ có thể trở thành bước ngoặt lớn đối với người dùng mong muốn trải nghiệm màn hình gập rộng rãi hơn. Tất cả cho thấy Samsung đang chuẩn bị rất kỹ để đối đầu trực tiếp với chiếc iPhone gập trong tương lai.

Hình ảnh render mẫu Galaxy Z Wide Fold. Nguồn: OnLeaks/Android Headlines

One UI 9 tiết lộ chiếc điện thoại gập rộng nhất của Samsung

Một báo cáo mới đã phát hiện các hình ảnh ẩn bên trong firmware One UI 9 dành cho model SM-F971B, vốn được cho là Galaxy Z Wide Fold (tên tạm thời). Những hình ảnh này cho thấy màn hình bên trong của thiết bị sẽ có tỷ lệ 4:3, khác biệt đáng kể so với bố cục gần như hình vuông của Galaxy Z Fold 7.

Để dễ hình dung, màn hình bên trong của Z Fold 7 có tỷ lệ khoảng 1,11:1, nghĩa là chiều cao gần tương đương chiều rộng. Trong khi đó, Wide Fold sẽ rộng hơn rõ rệt so với chiều cao, mang lại trải nghiệm gần giống một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ. Việc Samsung đã chuẩn bị phần mềm cho thiết bị này gần như xác nhận rằng nó sẽ ra mắt vào cuối năm nay, cùng với Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8.

Tỷ lệ 4:3 không phải điều xa lạ, bởi đây chính là định dạng phổ biến trên iPad. Đồng thời, tỷ lệ này cũng được đồn đoán sẽ xuất hiện trên chiếc iPhone gập của Apple, khiến thời điểm Samsung áp dụng lựa chọn này trở nên rất có chủ đích.

Định dạng rộng hơn có thể mang lại khác biệt rõ rệt khi xem video, duyệt web hoặc sử dụng đa nhiệm với chế độ chia đôi màn hình. Dòng Galaxy Z Fold vốn đã được mở rộng dần qua từng thế hệ, nhưng thiết kế cốt lõi chưa đủ thay đổi để trở thành một thiết bị thay thế máy tính bảng thực thụ. Wide Fold có thể là bước ngoặt để đạt được điều đó.

Hình ảnh Galaxy Z Wide Fold (tên tạm thời) được phát hiện trong firmware One UI 9. Nguồn: SamMobile

Ngoài ra, cả Wide Fold lẫn Z Fold 8 cũng được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình gần như không còn nếp gấp, một nâng cấp lớn so với các thiết bị gập trước đây của Samsung. Kết hợp với Android 17 và One UI 9 cài sẵn, đây có thể trở thành dòng sản phẩm gập tham vọng nhất của hãng từ trước tới nay.

Samsung vốn nổi tiếng với việc “đón đầu” những ý tưởng mà Apple chưa kịp tung ra thị trường. Galaxy S25 Edge từng được xem là phản ứng sớm trước iPhone Air, nhưng sản phẩm này không thực sự tạo được tiếng vang lớn. Vì vậy, việc Wide Fold đi theo hướng tương tự với iPhone gập khiến nhiều người có lý do để hoài nghi.

Tuy nhiên, lần này có một điểm khác biệt quan trọng: tỷ lệ 4:3 không chỉ là ý tưởng của Apple. Đây là định dạng mà nhiều người dùng đã mong muốn trên điện thoại gập từ lâu. Một số thiết bị trước đây từng thử nghiệm hướng đi rộng hơn, nhưng chưa duy trì được lâu dài. Khi Apple cũng được cho là sẽ áp dụng tỷ lệ này, Samsung theo sau có thể trở thành bước đi hợp lý và mạnh mẽ hơn.

Chiến lược an toàn của Samsung

Samsung từng thử nghiệm các thiết kế táo bạo như mẫu Galaxy Z TriFold, nhưng sản phẩm đó chưa tạo được sức hút lớn. Trong khi đó, dòng Z Fold truyền thống chỉ được điều chỉnh dần qua từng năm, khiến việc thay đổi hoàn toàn trở nên khó khăn.

Việc ra mắt một model riêng với định dạng rộng hơn là bước đi thông minh. Samsung có thể thử nghiệm phản ứng thị trường mà không làm ảnh hưởng tới dòng sản phẩm chủ lực. Nếu thành công, Wide Fold sẽ trở thành đối thủ thực sự của iPhone gập. Nếu không, Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn vẫn đủ sức duy trì dòng sản phẩm.

Chiến lược “tung ra và xem phản ứng” có thể giúp Samsung linh hoạt hơn trong cuộc đua điện thoại gập. Và với tỷ lệ 4:3 cùng thiết kế rộng hơn, Galaxy Z Wide Fold có thể là quân bài quan trọng để hãng giành lợi thế trước khi Apple chính thức tham gia cuộc chơi.

(Theo PhoneArena, TechRadar)