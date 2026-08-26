Báo Guardian trích dẫn giới chức Nepal thống kê có 384 du khách, trong đó có 291 người đến từ các quốc gia như Ấn Độ, Mỹ, Anh và Malaysia, được ghi nhận mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng.

Các quan chức Nepal và Trung Quốc bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra "thương vong lớn" trong bối cảnh số người thiệt mạng dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Lũ quét tấn công Nepal ngày 26/8. Video: The Guardian

Theo nhà chức trách Nepal, nước sông Bhote Koshi đã dâng cao và tràn bờ vào sáng nay (26/8), phá hủy nhiều ngôi làng cũng như các tuyến đường và công trình thủy điện gần biên giới giữa nước này với Trung Quốc. Chính quyền đã phát đi cảnh báo tới người dân tại một số huyện của Nepal, yêu cầu họ đặc biệt cảnh giác và tránh xa khu vực ven các con sông Bhote Koshi, Trishuli và Narayani.

Các khu vực Syapru Besi và Timure tại huyện miền núi Rasuwa thuộc tỉnh Bagmati của Nepal, giáp với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, đã chịu ảnh hưởng nặng nề. Các quan chức cho hay trực thăng cứu hộ không thể hạ cánh xuống khu vực có khoảng 50.000 cư dân sinh sống này do mực nước sông dâng cao vượt mức bình thường. Phát ngôn quân đội Nepal Raja Ram Basnet xác nhận các trực thăng cứu hộ chỉ có thể hạ cánh xuống những nơi này khi nước rút.

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy những ngôi nhà đổ sập giữa dòng nước lũ, ô tô trôi nổi và một cây cầu sắt bị cuốn trôi. Các nhân chứng kể với phóng viên rằng nước lũ đã nhấn chìm nhiều ngôi làng.

"Đi đâu cũng thấy cảnh hoang tàn. Các khu dân cư ven sông đã bị cuốn trôi hoàn toàn. 5 người thân của tôi đang mất tích", Tula Bahadur BK, một nhân viên y tế tại Rasuwa nói.

Nhà chức trách hiện chưa công bố nguyên nhân gây ra lũ quét. Tuy nhiên, một trận lũ quét chết người trên cùng con sông này vào năm ngoái được xác định do quá trình xả nước từ một hồ băng gây ra.

Theo Bộ Năng lượng Nepal, nguồn cung điện với công suất 430MW đã bị ảnh hưởng, chủ yếu từ các dự án thủy điện. Con số này chiếm hơn 12% tổng công suất thủy điện quốc gia là 3,2GW.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah tuyên bố đã điều động cảnh sát và quân đội đang tham gia công tác cứu hộ, đồng thời chỉ đạo di dời người dân ở các vùng trũng thấp đến nơi an toàn hơn.

Khoảnh khắc người dân tháo chạy chỉ vài giây trước khi một trận sạt lở đất kinh hoàng ập đến, vùi lấp cửa khẩu Cát Long của Trung Quốc. Video: DRM News

Tân Hoa xã đã đưa tin về thảm hoạ lũ quét và một vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở phía Nepal, gây ảnh hưởng đến cửa khẩu Cát Long, làm gián đoạn giao thông, thông tin liên lạc và lưới điện tại khu vực Nhật Khách Tắc thuộc vùng tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực tìm kiếm người mất tích "bằng mọi giá", đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng nước này tăng cường giám sát và cảnh báo sớm để ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp.