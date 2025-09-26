Chuyến đi diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa khi cả Việt Nam và LHQ đều kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và Việt Nam - Mỹ kỷ niệm 30 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, với gần 70 hoạt động đa dạng, hiệu quả, chuyến công tác của Chủ tịch nước thành công rất tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện, cả về đa phương và song phương.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo ông Đặng Hoàng Giang, qua phát biểu của các nước tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ, trong trao đổi của các nước với Chủ tịch nước Lương Cường tại các cuộc gặp, có thể thấy rõ hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn tiếp tục là xu thế chung và là nguyện vọng của người dân trên khắp toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho hay, đa số các nước cũng tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương trong đó LHQ đóng vai trò dẫn dắt, Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế tiếp tục là “mỏ neo” để các nước thúc đẩy hợp tác giải quyết các vấn đề chung, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Đây chính là nền tảng quan trọng để các nước, trong đó có nước ta, duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tập trung nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước. Ảnh: TTXVN

Các thông điệp của Chủ tịch nước và đoàn cấp cao của Việt Nam tại LHQ, diễn đàn đa phương toàn cầu, là một trong những tiếng nói tích cực ủng hộ cho chủ nghĩa đa phương, hợp tác đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của LHQ, Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Các phát biểu của Chủ tịch nước với các nước và bạn bè quốc tế cũng đã mang đến quốc tế câu chuyện Việt Nam vươn lên từ tro tàn chiến tranh, đói nghèo và trở thành một nước đang phát triển với mức thu nhập trung bình, với tiềm năng rất lớn, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, điều rất có ý nghĩa là các cam kết của Việt Nam không chỉ bằng lời nói mà còn bằng các hành động hết sức thiết thực và cụ thể như tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế quan trọng của LHQ (Hội đồng Nhân quyền LHQ, Ủy ban Luật pháp quốc tế, các cơ quan của UNESCO…), chủ trì những hoạt động đa phương lớn của LHQ.

Cũng trong dịp này, Việt Nam và Tuvalu đã ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới và toàn bộ thành viên LHQ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Đại hội đồng LHQ. Ảnh: TTXVN

Về quan hệ hợp tác với Mỹ, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam cũng mang đến thông điệp “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai” trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

"Nếu như trong những cuộc gặp hết sức xúc động của Chủ tịch nước với cựu chiến binh của hai nước và bạn bè, nhân dân tiến bộ Mỹ thể hiện rõ thông điệp tri ân, hàn gắn, hòa giải sau chiến tranh thì cuộc gặp của Chủ tịch nước với chính quyền Mỹ, Quốc hội Mỹ, chính quyền các bang, doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Mỹ càng củng cố sự lạc quan về triển vọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân hai nước", Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chia sẻ.

Thứ trưởng nêu việc bám sát những kết quả đã đạt được trong chuyến công tác của Chủ tịch nước, thời gian tới cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thật tốt lễ mở ký Công ước tội phạm mạng tháng 10 tới.

Thứ trưởng cho rằng cần thúc đẩy quan hệ với các nước, các tổ chức đi vào chiều sâu thông qua tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và khu vực cũng như trao đổi và hợp tác chặt chẽ, thường xuyên về các vấn đề an ninh, chính trị, khu vực, tình hình quốc tế cùng quan tâm, thực hiện hiệu quả các cam kết nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế và các đối tác quan trọng về nguồn lực, góp phần phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng nêu rõ với Mỹ thì cần duy trì hoạt động gặp gỡ, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, những lĩnh vực hợp tác trụ cột.

Hai bên cũng sẽ nỗ lực hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời tiếp tục đối thoại để giải quyết các khác biệt còn tồn tại.