Tại giải vô địch châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4/3), Đài Loan - Trung Quốc (ngày 7/3) và Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng tứ kết.

Đánh giá về các đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Không chỉ riêng bảng C mà tất cả các bảng đấu tại VCK lần này đều rất mạnh. Các đội góp mặt đều xứng đáng. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam phải nỗ lực tối đa, tập trung cho từng trận đấu một”.

HLV Mai Đức Chung và tiền đạo Huỳnh Như trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: VFF

“Chúng tôi cố gắng thể hiện tốt nhất những gì đã tập luyện, tuân thủ yêu cầu của Ban huấn luyện. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng gặp đối thủ mạnh càng thôi thúc tuyển nữ Việt Nam quyết tâm hơn”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như nói: "Các HLV nắm rõ thể trạng từng cầu thủ để xây dựng chương trình tập luyện phù hợp, giúp toàn đội đạt phong độ tốt nhất. Với kinh nghiệm của mình, tôi luôn cố gắng chia sẻ, hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Dù ở cấp độ CLB hay ĐTQG, mục tiêu lớn nhất vẫn là thành tích chung của tập thể”.