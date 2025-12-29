Nhiều khách hàng quốc tế “săn” hàng “Made in Vietnam”

Trong bối cảnh dòng chảy kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, hàng Việt vẫn như một “thỏi nam châm” thu hút các nhà mua hàng quốc tế. Tại Hội thảo “Xu hướng thương mại điện tử 2026", bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Giám đốc Marketing Alibaba Việt Nam chia sẻ tin vui: “Sản phẩm 'Made in Vietnam' đang có những lợi thế tìm kiếm rất cao trên nền tảng Alibaba.com”.

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Giám đốc Marketing Alibaba Việt Nam.

Những thị trường có mức tăng trưởng ấn tượng về nhu cầu tìm kiếm sản phẩm “Made in Vietnam” trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới Alibaba.com trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2025 gồm: Mỹ 96%, Bangladesh 96%, Mexico 65%, Vương quốc Anh 64%, Canada 62%, Ấn Độ 62%, Nhật Bản 61%, Argentina 59%, Pakistan 53%...

Sự tăng trưởng mạnh tại các thị trường khó tính như Mỹ hay đầy tiềm năng như Bangladesh cho thấy niềm tin của thế giới vào chất lượng và năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt.

Không chỉ dừng lại ở các thị trường truyền thống, thông qua "cánh cửa" thương mại điện tử, hàng Việt còn có thể chạm tới những vùng đất xa xôi như Pakistan hay Indonesia – những nơi mà trước đây không ít doanh nghiệp Việt chưa từng nghĩ tới.

Những cuộc chuyển mình từ nội địa ra "biển lớn"

Hành trình chinh phục khách hàng quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự thay đổi tư duy mạnh mẽ.

Bà Uyên dẫn chứng trường hợp V.KAUS - doanh nghiệp từng chật vật tìm đầu ra tại thị trường nội địa qua Facebook với chi phí marketing đắt đỏ nhưng hiệu quả thấp.

Sau khi gia nhập Alibaba.com và chuyển hướng 100% sang xuất khẩu B2B, họ đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Từ những mặt hàng gia vị ban đầu, V.KAUS nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường để đẩy mạnh trái cây sấy dẻo. Kết quả là doanh thu tăng trưởng phi mã: từ 1,3 triệu USD năm 2023 bứt phá lên 3,6 triệu USD năm 2024, và đạt con số ấn tượng 4,9 triệu USD chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025; chinh phục thành công hơn 10 thị trường quốc tế.

Trường hợp điển hình khác là Sukavina, một doanh nghiệp cơ khí, từ chỗ chỉ sản xuất các sản phẩm hàn đơn giản đã "lột xác" thành nhà sản xuất nội thất thành phẩm để bắt kịp xu hướng toàn cầu.

Dù đối mặt với những bất định về chính sách thuế mới, Sukavina vẫn nhận được những đơn hàng lớn từ Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ với tổng doanh số dự kiến đạt 2,5 triệu USD vào cuối năm 2025.

Trong dòng chảy của nền kinh tế số toàn cầu, "Made in Vietnam" không còn chỉ là một dòng chữ ghi trên nhãn mác, mà đã trở thành một biểu tượng của niềm tự hào, sự sáng tạo và nội lực mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt.

Từ hạt tiêu, trái cây sấy thơm ngon của V.KAUS, đến những bộ bàn ghế nội thất tinh xảo của Sukavina, hàng Việt đang viết nên những câu chuyện truyền cảm hứng khi chinh phục hàng triệu trái tim nhà mua hàng quốc tế.

Với sự hỗ trợ của thương mại điện tử xuyên biên giới, con đường ra thế giới của hàng Việt giờ đây trở nên bằng phẳng hơn và nhanh chóng hơn. Chỉ cần sẵn sàng thay đổi, bất kỳ doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, cũng có thể tự tin viết tiếp giấc mơ vươn tầm, khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.