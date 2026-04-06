OpenAI đang tiến hành một đợt xáo trộn lãnh đạo mới, khi Giám đốc vận hành lâu năm Brad Lightcap chuyển sang vai trò mới, trong khi hai lãnh đạo cấp cao khác tạm nghỉ do vấn đề sức khỏe.

Những thay đổi này diễn ra đúng vào thời điểm quan trọng, khi công ty chạy đua với các đối thủ như Anthropic và Google nhằm tăng tốc phát triển các sản phẩm AI dạng “agent” hướng tới doanh nghiệp.

Giám đốc vận hành Brad Lightcap (trái) và Fidji Simo, Giám đốc điều hành AGI. Ảnh: Express Image

Theo báo cáo của Bloomberg, ông Lightcap sẽ đảm nhận vai trò mới phụ trách các dự án đặc biệt tại nhà phát triển ChatGPT.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ông là thúc đẩy bán các sản phẩm AI dành cho doanh nghiệp thông qua liên doanh với các quỹ đầu tư tư nhân. Trong cấu trúc mới, ông sẽ báo cáo trực tiếp cho CEO Sam Altman.

Trong khi đó, Giám đốc doanh thu mới được bổ nhiệm của OpenAI, Denise Dresser, sẽ tiếp quản một phần nhiệm vụ điều hành trước đây của Lightcap.

Sự thay đổi này phản ánh chiến lược ngày càng tập trung vào tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị trường doanh nghiệp, lĩnh vực được xem là nguồn thu chủ lực trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt của ngành AI.

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc Fidji Simo, CEO phụ trách phát triển AGI của OpenAI, sẽ nghỉ phép y tế trong vài tuần để điều trị một tình trạng bệnh lý thần kinh – miễn dịch đang diễn tiến.

Kể từ khi gia nhập công ty vào tháng 5/2025, bà Simo đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược sản phẩm và dẫn dắt các sáng kiến cốt lõi, bao gồm thử nghiệm và triển khai quảng cáo trong ChatGPT.

Dù dự kiến sẽ quay trở lại sau khi điều trị, sự vắng mặt tạm thời của Simo diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm.

OpenAI đang nỗ lực tăng tốc phát triển các dịch vụ AI “agentic” dành cho doanh nghiệp để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ.

Trong bản ghi nhớ nội bộ, bà Simo chia sẻ rằng thời điểm nghỉ phép “thật khó khăn” vì công ty đang có lộ trình phát triển đầy tham vọng, nhưng bà tin tưởng đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực để duy trì tiến độ.

Những thay đổi nhân sự diễn ra song song với việc OpenAI điều chỉnh chiến lược sản phẩm.

Tháng trước, công ty đã đóng cửa ứng dụng tạo video AI Sora từng gây chú ý, cùng với một số sản phẩm liên quan. Các dự án phụ khác như tính năng Instant Checkout hay “chế độ người lớn” trong ChatGPT cũng bị dừng vô thời hạn.

Động thái này cho thấy OpenAI đang tập trung nguồn lực vào những ưu tiên lớn hơn. Công ty được cho là đang chuẩn bị cho khả năng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời vừa huy động được 122 tỷ USD trong tuần này, đạt mức định giá lên tới 852 tỷ USD – một con số gây chú ý trong giới công nghệ và tài chính toàn cầu.

