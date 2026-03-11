Theo tờ The Hill, giá dầu thô Brent thế giới ngày 10/3 đã có lúc giảm xuống mức dưới 80 USD/thùng, trước khi tăng trở lại mức hơn 90 USD/ thùng. Tình trạng biến động này diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin trái chiều về hoạt động vận tải ở eo biển Hormuz.

Giới quan sát nhận định, giá dầu đã giảm mạnh vì một bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright.

"Hải quân Mỹ đã hộ tống thành công một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, qua đó đảm bảo dòng chảy dầu mỏ toàn cầu được thông suốt", ông Wright viết trên mạng xã hội X hôm 10/3, nhưng bài đăng này sau đó bị xóa.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: NYT

Theo phát ngôn viên của Bộ Năng lượng Mỹ, bài đăng trên bị gỡ bỏ vì lỗi của một nhân viên đã không trích dẫn chính xác một đoạn video của ông Wright.

"Phần chú thích do một nhân viên đăng tải là không chính xác. Tổng thống Trump, Bộ trưởng Wright và nhóm cố vấn năng lượng của Nhà Trắng vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu cầu quân đội Mỹ xây dựng các phương án đảm bảo hoạt động vận chuyển có thể diễn ra", phía Bộ Năng lượng Mỹ thông tin.

Về phía Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cũng phủ nhận thông tin trong bài đăng đã bị xóa của ông Wright, nhưng nhấn mạnh khả năng triển khai quân đội để hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn đang được xem xét.

"Tôi đã được thông báo về bài đăng đó, nhưng chưa kịp trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Năng lượng. Bài đăng được gỡ bỏ khá nhanh và tôi có thể xác nhận rằng Hải quân Mỹ chưa thực hiện hoạt động hộ tống nào ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đây vẫn là một phương án có thể được Tổng thống Trump sử dụng nếu cần thiết", bà Leavitt nói.