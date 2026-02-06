Bức thư từ miền Nam

Cách đây đúng 50 năm, gia đình ông Phạm Văn Cương (SN 1960, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) nhận được bức thư kỳ lạ. Trên tờ giấy đã ố màu ghi vỏn vẹn dòng chữ: “Con Phạm Thị Lộc Lớn, Phạm Thị Lộc Con gửi thư thăm bố Phạm Văn Thìn”.

Dòng thông tin khiến gia đình ông Cương vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Ông Cương cho biết, cụ Phạm Văn Thìn được nhắc trong thư là chú ruột của mình, người chưa từng kết hôn, sinh con.

Cụ Thìn sinh năm 1932 và nhập ngũ tháng 3/1952 khi tròn 20 tuổi. Sau khi nhập ngũ, cụ tham gia chiến trường Điện Biên Phủ. Nhưng chỉ 2 năm sau, ngày 2/6/1954, cụ hy sinh tại khu vực huyện Mường Ảng cũ, tỉnh Điện Biên.

Bằng Tổ quốc ghi công của cụ Thìn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Cương cho biết: “Chú Thìn sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, gồm 2 trai, 2 gái. Chú là người sinh liền sau bố tôi. Bố tôi kể, trước khi nhập ngũ và hy sinh, chú Thìn chưa lấy vợ.

Thậm chí gia đình không thấy chú ấy yêu thương hay có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ nào. Thế nên khi nhận được lá thư trên, chúng tôi rất ngỡ ngàng.

Điều kỳ lạ là lá thư được gửi từ miền Nam, cụ thể là từ TPHCM. Trên bìa thư ghi rõ địa chỉ ông bà nội tôi ngày trước là: xóm Đình Mang, thôn Mật Ninh, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc.

Sự chính xác này khiến gia đình tôi tin người gửi có thể đúng là con của chú Thìn. Rất có thể, trước khi hy sinh, chú tôi có quan hệ tình cảm với người phụ nữ nào đó và đã để lại thông tin, địa chỉ gia đình cho người ấy”.

Qua nội dung bức thư, gia đình ông Cương phỏng đoán hai người có tên Phạm Thị Lộc Lớn, Phạm Thị Lộc Con có thể là hai chị em sinh đôi, sinh khoảng năm 1952-1954.

Nhận được thư, dù chưa dám khẳng định Phạm Thị Lộc Lớn, Phạm Thị Lộc Con là máu mủ của cụ Thìn nhưng gia đình ông Cương vẫn muốn tìm gặp. Năm 1977, trên đường vào Nam tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nam, anh trai ông Cương cầm theo lá thư với mục đích tìm gặp người viết.

Thế nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, ông đánh mất bức thư, không thể tìm lại. Từ đó, gia đình ông Cương cũng không nhận được thêm bất kỳ thư từ, tin tức nào từ người có tên Phạm Thị Lộc Lớn, Phạm Thị Lộc Con.

Treo thưởng 100 triệu đồng

Năm 16-17 tuổi, ông Cương được bố mẹ cho biết về lá thư kỳ lạ gửi từ miền Nam. Ông cũng được gia đình gợi nhắc chuyện tiếp tục tìm kiếm thông tin hai người phụ nữ có tên Phạm Thị Lộc Lớn, Phạm Thị Lộc Con.

Do thất lạc lá thư, ông Cương cũng như những người còn lại trong gia đình không nhớ rõ địa chỉ của người gửi. Trong ký ức không rõ ràng về bức thư, ông Cương chỉ nhớ có thể nó được gửi từ Quận 1 hoặc Quận 10, TPHCM cũ.

Vì không có địa chỉ cụ thể, người gửi thư không liên lạc lại nên gia đình ông Cương hoàn toàn mất kết nối với 2 "con gái" của cụ Thìn. Dù vậy, ông Cương vẫn khắc ghi việc tìm kiếm thông tin của họ.

Ông Cương mong mỏi tìm được người thân cho chú của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2011, gia đình ông Cương tìm được mộ phần của liệt sĩ Phạm Văn Thìn và đưa hài cốt cụ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Việc tìm thấy mộ phần của cụ càng khiến gia đình ông mong mỏi tìm thông tin hai người phụ nữ nhận là con gái của cụ.

Vì vậy, ông Cương và gia đình nhiều lần khăn gói vào TPHCM với hy vọng tìm được người, nhưng đều không có kết quả.

Sau này, gia đình ông Cương nhờ nhiều cá nhân, tổ chức hỗ trợ. Ông Cương cũng đã viết thư gửi đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nhưng đến nay, gia đình vẫn chưa có thêm thông tin về hai người cần tìm.

Ông Cương tâm sự: “Gia đình chúng tôi đã tìm được mộ phần của chú Thìn nên phần nào yên lòng. Thế nhưng về niềm tin tâm linh, chúng tôi rất mong tìm được người thân thất lạc để chú ấy được an lòng.

Chúng tôi rất mong được cộng đồng, bạn đọc hỗ trợ tìm kiếm thông tin người có tên Phạm Thị Lộc Lớn, Phạm Thị Lộc Con. Gia đình xin được hậu tạ 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin chính xác, giúp gia đình tìm được người thân”.

Độc giả có tin tức về người có tên Phạm Thị Lộc Lớn, Phạm Thị Lộc Con (sinh khoảng năm 1952-1954) vui lòng để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình ông Phạm Văn Cương (phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) qua số điện thoại: 0985 866 393 hoặc 0886 537 381.