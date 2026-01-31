Ngày 31/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thông tin, các bác sĩ Khoa Cấp cứu vừa can thiệp thành công cho bệnh nhân nam 68 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não cấp tái phát, nhờ áp dụng kịp thời liệu pháp tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong "giờ vàng".

Theo đó, 1h ngày 27/1, bệnh nhân P.H.Đ (trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đột ngột xuất hiện các triệu chứng thất ngôn, liệt hoàn toàn nửa người phải. Người nhà phát hiện bất thường đã nhanh trí nghĩ ngay tới đột quỵ vào đưa ông Đ. vào bệnh viện cấp cứu. Chỉ 30 phút, ông Đ. được các bác sĩ thăm khám và đánh giá ban đầu nguy cơ đột quỵ trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp tái phát, ở giờ thứ 3 kể từ khi khởi phát triệu chứng. Đây là ca bệnh khó do tuổi cao, nhiều bệnh nền, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng khi sử dụng thuốc tiêu sợi huyết.

Hội chẩn khẩn, ê-kíp quyết định đặt nội khí quản bảo vệ đường thở, hỗ trợ hô hấp và tiến hành tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch nhằm tái thông mạch máu não bị tắc. Sau 48 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Theo BSCKII Trần Hải Phong, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, nhồi máu não tái phát luôn là thách thức lớn. Việc người nhà đưa bệnh nhân đến viện sớm, còn trong khung giờ vàng dưới 4,5 giờ, đã tạo điều kiện quyết định để chúng tôi can thiệp hiệu quả, hạn chế tối đa tổn thương não và nguy cơ tàn phế.

Bác sĩ Phong khuyến cáo khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như nói khó, méo miệng, yếu liệt tay chân, rối loạn ý thức cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà để tránh bỏ lỡ "giờ vàng" cứu não.

